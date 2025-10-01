مهرجان المفروشات ينطلق 3 أكتوبر ويستمر أسبوعين

يعود مهرجان دبي للمفروشات 2025، أكبر احتفالية للتصميم المنزلي على مستوى المدينة، في دورته السابعة من 3 وحتى 16 أكتوبر. يحوّل المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المدينة إلى وجهة مثالية لمحبي التصميم، وعشاق التسوق، وكل من يسعى إلى تجديد أجواء المنزل بأحدث الديكورات والتصميمات.

وسيستمتع المتسوقون على مدى 14 يوماً بتخفيضات لا تُضاهى في مختلف أنحاء المدينة، تصل إلى 75 % على الأثاث، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب عروض ترويجية مميزة لفترة محدودة، وجوائز ضخمة، وباقات حصرية، ونقاط ولاء، ومكافآت استرداد نقدي، وعروض «أنفق واربح»، وفعاليات جديدة كلياً.

وفي ظل الازدهار الذي يشهده قطاع المفروشات في دبي، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية الشهيرة والعلامات المحلية المفضلة، يمكن للمتسوقين تجديد غرفهم، أو تغيير أجواء منازلهم بالكامل، أو الحصول على بعض القطع المميزة بأفضل الأسعار والميزات.

وقال محمد فراس، نائب الرئيس بالإنابة - تقويم قطاع التجزئة والحملات الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس مهرجان دبي للمفروشات 2025 التزامنا بتعزيز قطاع بيع المفروشات بالتجزئة في المدينة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التصميم والابتكار.

وفي ظل العروض الحصرية، والفعاليات الجديدة كلياً، يتوقع أن يشكل مهرجان دبي للمفروشات 2025 مصدر إلهام لسكان المدينة وزوارها، ويقدم لهم قيمة لا مثيل لها، وتجارب لا تنسى، وفرصاً لا حصر لها لبناء منازل أحلامهم».

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات هائلة تصل إلى 75 % على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية متخصصة في مستلزمات المنازل والأجهزة الإلكترونية خلال مهرجان دبي للمفروشات، من الأثاث الأنيق، إلى أحدث الأجهزة الذكية، والإكسسوارات الفاخرة، ومجموعات المفروشات الخارجية الرائعة.

وتشمل أبرز العلامات التجارية المشاركة آرت أوف ليفنج، وبيتر لايف، وبلومينغديلز هوم، وشاتلز آند مور، وكريت آند باريل، وإي سيتي، وغاليري لافاييت، وهوم بوكس، وهومز آر أس، وإيكيا، وإنتيريرز، وجاكيز، وجاشنمال هوم، وبان هوم، وبوتري بارن، وسيدار الإمارات، وذا وايت كومباني، والمتحدة للأثاث، ووست إلم، وغيرها.