«SOUEAST» تعزز حضورها الإقليمي: من منصة الكويت للسيارات إلى شراكات إبداعية في دبي

أكدت شركة SOUEAST التزامها بتوسيع حضورها في منطقة الخليج من خلال مشاركتين بارزتين في كل من الإمارات والكويت، حيث تسعى الشركة لترسيخ مكانتها كعلامة مبتكرة في مجال مركبات الطاقة الجديدة والتصميم العصري.

حضور لافت في الإمارات

جاءت مشاركة SOUEAST في أسبوع الموضة بدبي (ربيع/صيف 2026) لتؤكد دور الإمارات كمحور أساسي في استراتيجيتها الإقليمية، حيث كانت الشريك الحصري للسيارات في هذا الحدث العالمي الذي نظمته دبي ديزاين ديستريكت بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي.

وخلال الفعالية، قدمت الشركة طرازاتها الحضرية S09، S07، وS06 DM التي وفرت لمجتمع الموضة والتنمية الإبداعية تجربة تنقل أنيقة وذكية.

كما أعلنت SOUEAST عن تعاون استراتيجي مع دار الأزياء العالمية Michael Cinco، بهدف ابتكار أعمال إبداعية مشتركة تمزج بين جماليات الموضة وابتكار السيارات، في خطوة تعكس مكانة دبي كمركز عالمي يربط بين الفنون والتكنولوجيا والابتكار.

إطلاق عالمي في الكويت

وبالتوازي مع حضورها في الإمارات، شاركت SOUEAST في معرض الكويت للسيارات (22–27 سبتمبر 2025) بستة طرازات، أبرزها الطراز الجديد كليًا S08 DM، أول سيارة هجينة بسبعة مقاعد (5+2) من إنتاجها. وقد شهد المعرض العرض العالمي الأول لهذه السيارة التي ستُعرض أيضًا في دبي خلال أسبوع الموضة فبراير 2026 قبل طرحها رسميًا في الأسواق.

رؤية إقليمية متكاملة

من خلال الجمع بين الحضور المؤثر في الإمارات والانطلاقة الجديدة في الكويت، تواصل SOUEAST تعزيز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط، مع التزامها بفلسفتها العالمية “Ease Your Life” الهادفة إلى توفير أسلوب حياة عصري ومرن لمختلف أنماط التنقل.

ويأتي ذلك بما ينسجم مع مكانة الإمارات كمركز رئيسي للأعمال والابتكار، ويعكس في الوقت نفسه توسع الشركة في المنطقة عبر طرح حلول مستدامة ومبتكرة للمستهلك الخليجي.

S08 DM: السيارة العائلية بامتياز

يُعد طراز S08 DM الجديد أول سيارة هجينة بسبعة مقاعد (5+2) من SOUEAST، ويتميز بمقصورة واسعة جدًا، ومحرك هجين 1.5TD مع نظام نقل حركة متطور Stepless Super Hybrid DHT يمنح تجربة قيادة سلسة واستثنائية. كما ستُعرض السيارة بشكل مبكر في أسبوع الموضة بدبي فبراير 2026، لتصبح أول طراز من SOUEAST يظهر في حدث أزياء عالمي قبل طرحه رسميًا في الأسواق، في خطوة رائدة تعكس التقاء التكنولوجيا مع الجماليات.