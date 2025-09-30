شراكة بين ماجد الفطيم وأبيركرومبي آند فيتش لإطلاق منصات للتجارة الإلكترونية

كشفت شركة ماجد الفطيم، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، عن توسيع شراكتها مع شركة أبيركرومبي آند فيتش في الشرق الأوسط والمشرق العربي وشمال أفريقيا لعلامتيها أبيركرومبي آند فيتش وهوليستر. وتمدد هذه الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين، وتتضمن خططاً لتوسيع حضور المتاجر الحالية، بالإضافة إلى إطلاق أولى منصات التجارة الإلكترونية المحلية لشركة أبيركرومبي في الشرق الأوسط.

ويشمل نطاق البنود الجديدة حقوق التجارة الإلكترونية لعلامتي أبيركرومبي آند فيتش وهوليستر، مع منصات إلكترونية مخصصة متوفرة حالياً في المملكة العربية السعودية. ويوفر كل موقع مجموعة مختارة بعناية ومخصصة لتلائم تفضيلات المستهلك المحلي، مع خطط لبدء التجارة الإلكترونية في قطر خلال الأشهر المقبلة قبل الانطلاق في أسواق أخرى في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تمنح الاتفاقية حقوق توسيع العلامتين إلى مصر والأردن ولبنان، في خطوة تمثل أول دخول لأعمال ماجد الفطيم لايف ستايل إلى هذه الأسواق.

وقالت فران هورويتز، الرئيسة التنفيذية لشركة أبيركرومبي آند فيتش تعليقاً على هذا الموضوع: «مع استمرارنا في توسيع حضور علاماتنا التجارية حول العالم، تبقى شراكتنا مع ماجد الفطيم ركيزة أساسية في خططنا التوسعية. ونفخر بالإنجازات التي حققناها معاً، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة المتينة، لنكون أقرب إلى عملائنا، ونصغي إلى احتياجاتهم، ونتواصل معهم بأساليب مبتكرة وهادفة».

وفي هذا السياق، قال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لايف ستايل: «تعتمد هذه الاتفاقية على قوة شراكة ماجد الفطيم الممتدة على قوة الشراكة التي تجمع ماجد الفطيم مع شركة أبيركرومبي آند فيتش والتي بدأت قبل 16 عاماً، وتعكس التزام الطرفين بتحقيق نمو مستدام في المنطقة. ومع توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومنح حقوق تشغيل العلامتين عبر قنوات متعددة، باتت الشركة في موقع مثالي لدفع العلامتين نحو مزيد من التوسع وتقديم تجربة متكاملة للعملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

وتستفيد اتفاقية التوسع الجديدة من الأداء القوي الذي سجلته ماجد الفطيم لايف ستايل في عام 2024، والتي شهدت زيادة بنسبة 26% في الإيرادات وبنسبة 31% في المبيعات عبر الإنترنت. واستمر هذا الزخم في 2025، مع افتتاح ماجد الفطيم 20 متجراً جديداً في مجالي الموضة وأسلوب الحياة خلال النصف الأول من العام، من بينها متجر لعلامة أبيركرومبي آند فيتش في سولتير مول بالرياض، وخطط لتوسيع علامتي أبيركرومبي آند فيتش وهوليستر إلى مواقع جديدة ضمن المنطقة.

وتشغل ماجد الفطيم حالياً 105 متاجر و32 منصة مخصصة للتجارة الرقمية ضمن محفظتها في مجال أسلوب الحياة، ما يعكس التزامها بتعزيز شراكاتها وتسريع النمو متعدد القنوات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.