"إيه إم آي إس" العقارية (AMIS) تستلم الدفعة الأولى من تمويل بقيمة 5 مليارات درهم من صندوق آسيا والمحيط الهادئ السنغافوري "First APAC Fund"

أعلنت شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس(AMIS) " ومقرها دبي عن استلامها الدفعة الأولى من التمويل المخصص من "صندوق آسيا والمحيط الهادئ السنغافوري" (VVC First APAC Fund) الذي يعد أحد أبرز صناديق الاستثمار في سنغافورة. وكان الصندوق قد وقّع في نوفمبر 2024 مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات درهم في شركة "إيه إم آي إس".

سيتم تخصيص هذا التمويل لدعم المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة، بما في ذلك الاستحواذ على أراضٍ في مواقع استراتيجية مثل "ميدان" (Meydan) و"جزر دبي" (Dubai Islands). ويهدف هذا التمويل إلى تسريع وتيرة نمو الشركة وتعزيز محفظة مشاريعها، بالإضافة إلى توفير المزيد من المشاريع العقارية الفاخرة التي تلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الراقية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم آي إس" للتطوير العقاري: "يسعدنا استلام الدفعة الأولى من التمويل المخصص من قبل "صندوق آسيا والمحيط الهادئ السنغافوري". سيسمح لنا هذا الاستثمار الكبير بمواصلة تطوير مجتمعات سكنية بمعايير عالمية وتوسيع نطاق عمليات استحواذنا على الأراضي في دبي. ويعكس هذا النمو المتسارع قوة محفظتنا الاستثمارية ويدل على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لقدرتنا على تنفيذ مشاريع عقارية فاخرة بمعايير استثنائية".

ومن جانبه، أضاف داريل ليم، المؤسس والمساهم في "صندوق آسيا والمحيط الهادئ": "يسرنا دعم شركة "إيه إم آي إس" للتطوير العقاري من خلال هذا التمويل، إذ يعد تسليم الدفعة الأولى من التمويل خطوة هامة في شراكتنا. نثق ثقة تامة في قيادة "إيه إم آي إس" وقدرتها على مواصلة تقديم مشاريع عقارية استثنائية في دبي. ونتطلع إلى العمل معاً لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في المنطقة".

تتضمن محفظة "إيه إم آي إس" مشروع "وودلاند ريزيدنسز"(Woodland Residences) الذي تبلغ قيمته 425 مليون درهم إماراتي، والذي تم بيعه بالكامل في يناير 2024، بالإضافة إلى مشروع "وودلاند تيراسز (Woodland Terraces) "الذي لا يزال قيد التنفيذ، ومن المتوقع تسليمه في الربع الأول من 2027. كما أطلقت الشركة مشروع "وودلاند كريست (Woodland Crest) "المقرر تسليمه في الربع الثاني من 2027. هذا إلى جانب الأراضي الاستراتيجية التي تم الاستحواذ عليها في منطقتي "ميدان" و"جزر دبي" لتطوير مشاريع سكنية فاخرة وعصرية.

ويترقب كل من شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" و"صندوق آسيا والمحيط الهادئ السنغافوري" عمليات التمويل الإضافية والتي سيتم تنفيذها وفقاً لتقدم الشركة في تنفيذ محفظتها المتنامية ومشاريعها المستقبلية.

تم تأسيس "صندوق آسيا والمحيط الهادئ" في جمهورية سنغافورة، ويتألف الصندوق من عدة صناديق فرعية لكل منها كيان منفصل عن الصندوق الرئيسي. يتم إدارة الصندوق من قبل شركة "بي بي إيه" (Pilgrim Partners Asia -PPA)، وهي شركة إدارة صناديق سنغافورية مرخصة من قبل "سلطة النقد" (MAS) في سنغافورة وتحمل ترخيص رقم CMS100612-1 لإدارة الصناديق وفق قانون "الأوراق المالية والعقود الآجلة" ("SFA" Securities & Futures Act)، كما أنها مستشار مالي معفى وفق قانون "المستشارين الماليين" (Financial Advisers Act “FAA”).

كما عينت شركة "بي بي إيه" شركة "جرينباك كابيتال ليميتيد" (Greenback Capital Limited)، وهي شركة من فئة "كات س 3" (CAT 3C) مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، كمدير استثمارات فرعي لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات للصندوق. وستقوم "جرينباك كابيتال ليميتيد" بدور رئيسي في تقييم وهيكلة الصفقة نيابة عن الصندوق الفرعي.