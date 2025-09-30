النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ، التي تنتهي اليوم الثلاثاء، 47 سنتا، أو 0.69 بالمئة، مسجلة 67.50 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأكثر نشاطا لشهر ديسمبر كانون الأول بمقدار 43 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 66.66 دولاراً.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.05 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 0.63 بالمئة.

وتأتي هذه الانخفاضات امتدادا لتراجع أمس الاثنين عندما سجل كل من برنت وخام غرب تكساس هبوطا بأكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية بعدما سجلا أكبر خسائر يومية منذ أول أغسطس 2025.

وقال المحلل في آي.جي توني سيكامور في مذكرة إن التراجع جاء نتيجة استئناف إقليم كردستان العراق صادرات الخام، وتقارير رجحت أن يوافق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج لشهر نوفمبر تشرين الثاني في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن من المرجح أن يقر التحالف زيادة أخرى في إنتاج الخام لا تقل عن 137 ألف برميل يوميا في اجتماعه يوم الأحد.

وقال إيد مائير المحلل في شركة ماريكس "على الرغم من أن (أوبك+) تضخ أقل من حصتها على أي حال، إلا أنه لا يبدو أن السوق تحب حقيقة أن المزيد من النفط قادم".

في الوقت نفسه، قالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود.

وظلت السوق حذرة في الأسابيع الأخيرة، حيث وازنت بين مخاطر الإمدادات، الناشئة بشكل رئيسي عن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على مصاف روسية، وبين المخاوف من زيادة المعروض وضعف الطلب.

وحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح أمريكي للسلام في قطاع غزة، لكن موقف حركة "حماس" لا يزال غير مؤكد.