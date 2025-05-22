«اقتصادية الشارقة» و«الاتحادية للضرائب» تبحثان الوعي بالالتزام الضريبي

بحث حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال لقائه أمس، بمقر الدائرة، وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب برئاسة سعادة خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك لتوفير الإمكانيات اللازمة لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة. وجرى خلال اللقاء مناقشة التوعية بالالتزام الضريبي للمسجلين من أصحاب المنشآت التجارية المرخصة بالإمارة.