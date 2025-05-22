«دويتشه بنك» يعزز حضوره في الإمارات

أعلن «دويتشه بنك» حصوله على ترخيص لمزاولة الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ADGM، ما يتيح له تقديم مجموعة من الأنشطة المصرفية الأساسية ضمن هذا المركز المالي الدولي الحيوي.

وبموجب هذا الترخيص، سيتمكن دويتشه بنك من تقديم خدمات ترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب الائتمان، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وفقاً للوائح تنظيم الخدمات والأسواق المالية لعام 2015 FSMR.

وتم تعيين جان بيار حبيس مديراً تنفيذياً أول في الفرع الجديد في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتولى الإشراف على أنشطة البنك في السوق ودعم تقديم الحلول المالية المصممة حسب احتياجات العملاء. ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه أبوظبي العالمي نمواً متسارعاً كمركز مالي إقليمي، يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال مبادرات مثل «نحن الإمارات 2031» و«رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». ويدعم هذا الترخيص طموحات دويتشه بنك للنمو، وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ويتمتع «دويتشه بنك» بحضور راسخ في الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، حيث افتتح أول مكتب له بأبوظبي في 1999، ومنذ ذلك الحين، توسع البنك ليشمل أربع كيانات قانونية في الدولة، من ضمنها الكيان الجديد المرخص في ADGM. وقال جمال الكِشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك: «يمثل حصولنا على هذا الترخيص محطة مهمة في استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات عملائنا المتطورة في دولة الإمارات والمنطقة».