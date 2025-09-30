مجلس إدارة «إكس آر جي» يجتمع بنيويورك ويستعرض الاستراتيجية الاستثمارية للشركة

عقد مجلس إدارة «إكس آر جي»، الشركة الدولية للاستثمار النوعي في قطاع الطاقة التي أطلقتها «أدنوك» في نوفمبر 2024، اجتماعاً في نيويورك استعرض خلاله التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للاستثمار، وخطة أعمالها الممتدة لخمس سنوات. ويعد هذا أول اجتماع لمجلس الإدارة خارج الإمارات، وعقد بمقر شركة «بلاكستون» في حي مانهاتن بمدينة نيويورك. واطّلع خلاله على مستجدات أعمال الشركة الدولية في مجال الغاز.

وتابع المجلس جهود الشركة لترسيخ حضورها المتنامي في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك استحواذها على حصة 11.7 % في المرحلة الأولى من مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المُسال، الذي يُعد أحد أكثر المشروعات طموحاً في مجال البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، والذي يشهد تقدماً مستمراً في أعمال إنشاء وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» في وحدة التسييل الرابعة. وبالنسبة لأعمال الشركة في مجال حلول الطاقة، استعرض المجلس خطة التطوير ومستجدات التقدم المحرز في مشروع «باي تاون» لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضَي الكربون بالتعاون مع شركة «إكسون موبيل» في ولاية تكساس، والذي تمتلك «إكس آر جي» «XRG» حصة 35 % منه.

واطّلع المجلس أيضاً على خطط الشركة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب المتزايد الناتج عن التحول الرقمي ونمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. واستعرض المجلس خطط تحقيق النمو الدولي في قطاع الكيماويات، بما يشمل تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، والاستحواذ المقترح على شركة «كوفيسترو».

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG» إنه «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتعزيز التعاون الدولي لتوفير حلول وإمدادات الطاقة لضمان مواكبة المستقبل ودعم النمو العالمي، نجحت «XRG» خلال أقل من عام في توظيف رأس المال بشكل استراتيجي من خلال نهج استثماري مسؤول ومنضبط يهدف إلى اغتنام الفرص المجدية التي تسهم في خلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد عبر مختلف مجالات ومراحل قطاع الطاقة».

وأضاف أن «XRG» تواصل تعزيز التقدم الإيجابي الذي حققته وترسيخ مكانتها في الأسواق المجدية اقتصادياً التي توفر بيئة داعمة للاستثمار، بما ينسجم مع تركيز الشركة على الاستفادة من فرص وإمكانات النمو في قطاع الطاقة كافة، بما في ذلك السوق الأمريكي ومن خلال التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سنستمر في تعزيز المكانة الرائدة للشركة ومساهمتها في جهود بناء منظومة طاقة مستقبلية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتسهم الولايات المتحدة الأمريكية بدور مهم في صياغة مشهد الطاقة العالمي، في ضوء تميُّز الطلب المحلي فيها على الغاز بالمرونة بدعم من قوة النشاط الصناعي والتوسع السريع لمراكز البيانات.