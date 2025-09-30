«مالية عجمان» تستعرض التوجهات الاستراتيجية وخطط التطوير

عقدت دائرة المالية في عجمان اجتماع مجلس قياداتها الدوري الثالث لعام 2025 برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس الدائرة، وحضور مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، وعدد من مديري الإدارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء المالي، وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة في الإمارة.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة توصيات الاجتماع السابق، ومتابعة تطورات المشاريع حتى الربع الثاني، واستعراض التوجهات الاستراتيجية وخطط التطوير للمرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة في بناء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة تعزز تنافسية عجمان محلياً وعالمياً. كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في مجال المخاطر وتطبيق خطة التدقيق الداخلي للعام الجاري، فضلاً عن استعراض الأداء المالي لموازنة النفقات للربع الثاني 2025، والإطار الاستراتيجي المعتمد للدائرة.

واستعرض الاجتماع إنجازات الدائرة، حيث تسلّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عدداً من دروع الجوائز العالمية، تقديراً لدعمه المستمر لمسيرة التميز المؤسسي والابتكار الحكومي على مستوى الإمارة.

وكانت الدائر حققت إنجازات نوعية بحصولها على جائزة أفضل فريق عمل مشروع، ضمن جوائز أفضل الأعمال البريطانية عن مشروع «نظام موارد - السحابي»، الذي يعد منصة متكاملة لدعم الجهات الحكومية. كما حازت الجائزة الذهبية لأفضل موقع إلكتروني من جوائز التميز العالمي عن مشروع «منصة توريد»