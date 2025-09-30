«الشارقة للاستثمار 2025» يجمع 10 آلاف مشارك و95 متحدثاً

يشارك أكثر من 95 متحدثاً دولياً من القادة وصنّاع القرار الاقتصادي والاستثماري في الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» التي تقام يومي 22 - 23 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، متضمنة أكثر من 160 فعالية متخصصة، مع ترقب لحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي المنتدى هذا العام ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ليجسد مكانة الإمارة مركزاً دولياً للحوار الاقتصادي ويعيد توجيه بوصلة الاستثمار العالمي نحو حلول أكثر انسجاماً مع التحولات العالمية الراهنة.

ويشهد المنتدى حضوراً واسعاً لأكثر من 70 وكالة ترويج استثمار من حول العالم، تمثل حكومات ومؤسسات وطنية من الأسواق المتقدمة والناشئة، وتعرض تجاربها وخططها الوطنية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية قطاعاتها الحيوية.

ويتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 10.000 مشارك من مستثمرين، وشركات، ورواد أعمال، وخبراء ماليين، ومؤسسات دولية. كما يخصص المنتدى أكثر من 120 اجتماع أعمال مباشراً، ويضم أكثر من 25 جهة عارضة.