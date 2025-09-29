مطارات دبي تعزز منظومة "السفر الشامل" عبر شراكة استراتيجية مع خبراء في مجال تمكين أصحاب الهمم

أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، عن تعاونها مع ثلاث شخصيات مؤثرة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة مطار دبي الدولي ليكون الوجهة الأكثر شمولية على مستوى العالم.

سيوظف المستشارون، وهم جيسيكا سميث، الرياضية البارالمبية والمستشارة في مجال دمج أصحاب الهمم، وفاطمة الجاسم، الخبيرة الإماراتية في مجال حقوق وتمكين أصحاب الهمم، ومؤسسة الدعم والشمولية المجتمعية "أنجل وولف"، خبراتهم وتجاربهم لتحديد الفجوات المحتملة في تجربة السفر، وتحدي الصور النمطية، والمشاركة في ابتكار حلول عملية تعزز مفهوم السفر المُيسّر.

ويعكس هذا التعاون رؤية مطارات دبي التي تقوم على إشراك التجارب الحياتية والمساهمات الفعّالة لأصحاب الهمم إلى جانب تطوير البنية التحتية المناسبة.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "الشمولية الحقيقية تتحقق عندما نتبنى وجهات نظر أصحاب التجربة الفعلية. ومن خلال التركيز على التجارب الحياتية لضيوفنا، نستطيع صياغة تجربة سفر تدعم طموحنا في أن نصبح المطار الأكثر شمولية على مستوى العالم."

ويحمل كل من سميث والجاسم وفريق "أنجل وولف" رصيداً غنياً من الخبرات والتجارب الإنسانية والعملية، حيث تُعد جيسيكا سميث مستشارة معروفة في مجال دمج أصحاب الهمم، ورياضية بارالمبية سابقة مثّلت أستراليا في دورة الألعاب البارالمبية 2004. أما فاطمة الجاسم، فهي رائدة إماراتية في مجال حقوق وتمكين أصحاب الهمم. في حين تشتهر مؤسسة "أنجل وولف" العائلية في دبي، بتحقيقها للعديد من الأرقام القياسية العالمية في موسوعة غينيس عبر أنشطة رياضية شاملة.

يمثل هذا التعاون الجديد خطوة جديدة في مسيرة مطارات دبي نحو بناء مستقبل أكثر شمولية لقطاع الطيران. وباعتباره أول مطار دولي في العالم يحصل على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، بادر مطار دبي الدولي بتدريب أكثر من 53 ألف موظف على كيفية التعامل مع المسافرين من ذوي التحديات غير المرئية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الدور المحوري الذي يؤديه المطار في تحقيق رؤية دبي لتصبح مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وهي الرؤية التي اكتسبت زخماً إضافياً هذا العام بعد أن أصبحت دبي أول وجهة معتمدة للتوحّد في نصف الكرة الشرقي.