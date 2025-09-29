«بي واي دي الإمارات» تطلق نظاماً يشحن البطارية لمدة 5 دقائق كافية للسير 400 كم لأول مرة



كشفت «بي واي دي الإمارات» عن تقنيتها المبتكرة للشحن فائق السرعة في الإمارات. ويشكل نظام الشحن المتطور، الذي تعتزم الشركة طرحه قريباً في الدولة، حلاً مثالياً للمخاوف المتعلقة بزمن الشحن، التي تمثل عقبة كبيرة تحول دون إقبال العملاء على اقتناء المركبات الكهربائية. ومن هذا المنطلق، يسهم النظام بتسريع مسار تحول الدولة نحو النقل المستدام، ويدعم كذلك مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويسهم نظام الشحن الجديد Megawatt Flash Charging المتطور من «بي واي دي الإمارات»، وهو جزء من منصتها «Super e-Platform»، في معالجة المخاوف المتعلقة بالشحن، التي تحول دون إقبال المستهلكين على اقتناء المركبات الكهربائية على نطاق واسع؛ إذ يوفر هذا النظام قدرات شحن عالية تضاهي سرعة التزود بالوقود التقليدي. ويأتي هذا الابتكار استجابة للمطالب العالمية، حيث يسهم في زيادة جاذبية المركبات الكهربائية ويثبت كفاءتها للأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات.

وقالت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «بي واي دي»: «انطلقت «بي واي دي الإمارات» في تطويرها لنظام الشحن فائق السرعة من التزامها بتقديم أفضل التجارب في الأسواق، حيث توفر محطات الشحن للعملاء شحناً سريعاً بواقع ثانية واحدة فقط لكل 2 كم و5 دقائق لكل 400 كيلومتر، وهذا يضاهي سرعة تعبئة الوقود التقليدي».

ويمتاز هذا النظام الجديد المخصص لبطاريات الشحن فائق السرعة بتصميم هيكلي متطور يدعم مستويات جهد عالية تصل إلى 1000 فولت، ويسمح باستخدام تيار شحن غير مسبوق بواقع 1000 أمبير مع معدل شحن بطارية 10C، وكلاهما مستوى قياسي لشحن المركبات الكهربائية التجارية. ويوفر النظام طاقة شحن استثنائية تبلغ 1 ميجاواط (1000 كيلوواط) لتوفير سرعة شحن هي الأعلى على مستوى العالم بواقع «ثانية واحدة فقط لكل كيلومترين».

ويوفر النظام المرتقب أقصى درجات الراحة لسائقي مركبات «بي واي دي» الكهربائية في الإمارات مع تخصيص خمس دقائق شحن فقط لمدى يصل إلى 400 كيلومتر، ويضاهي ذلك الوقت الذي تستغرقه المركبات المزودة بمحركات احتراق داخلي للتزود بالوقود لناحية السرعة والسلاسة.

وتسهم هذه القفزة النوعية في تكنولوجيا الشحن بتمكين المزيد من الأفراد والمؤسسات من اعتماد التنقل الكهربائي، ما يدعم مساعي دولة الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.

وقال لوكاس بيليود، المدير العام للفطيم للتنقل الكهربائي: «تتماشى رؤية الفطيم للحفاظ على الكوكب مع التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل مستدام ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وانطلاقاً من ذلك، نفخر باستقدام نظام الشحن فائق السرعة إلى دولة الإمارات، الذي يوفر الشحن اللازم لنطاق سير 400 كيلومتر خلال 5 دقائق فقط، وهذا يضاهي الوقت الذي تستغرقه المركبات التقليدية للتزود بالوقود؛ وبذلك يعالج هذا النظام واحداً من أكبر التحديات التي تحول دون اقتناء المركبات الكهربائية، كما يعزز تجربة اقتناء هذه المركبات، ويدعم في الوقت نفسه الأهداف البيئية الطموحة للدولة، ما يسهم في تسريع التحول نحو النقل المستدام في جميع أنحاء الإمارات».