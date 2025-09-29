دبي تستضيف ملتقى تقنيات وابتكارات الآلات الدوّارة بمشاركة 3500 خبير من 30 دولة

شهدت دبي انطلاق أعمال ملتقى تقنيات وابتكارات الآلات الدوّارة في الشرق الأوسط (RoTIC Symposium) - المنصة المتخصصة في المنطقة للتطورات في مجال الآلات الدوّارة، وذلك في مركز معارض فندق جراند حياة دبي. ويستمر الحدث على مدى ثلاثة أيام حتى 24 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 3500 خبير، مبتكر، متخصص وتقني من أكثر من 30 دولة، يمثلون قطاعات النفط، الغاز، البتروكيماويات، الصناعات البحرية وتوليد الطاقة.

من المتوقع أن يصل حجم سوق الآلات الدوّارة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعاً بشكل كبير بقطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على أكثر من 60% من الطلب الإقليمي. وعلى المستوى العالمي، يُتوقع أن ينمو سوق المعدات الدوّارة في قطاع النفط والغاز وحده ليصل إلى 42.07 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يبرز الدور الحيوي لهذا القطاع في دفع عجلة النمو الصناعي.

وقال صامويل بينيديكت، مدير شركة ألدريتش إنترناشونال، الجهة المنظمة للحدث:

«الشرق الأوسط لم يعد مجرد مركز للطاقة فحسب، بل أصبح بمثابة القلب العالمي للابتكار في التقنيات الصناعية. ومع الطلب القوي على الآلات الدوّارة والتركيز المتزايد على الاستدامة والكفاءة، يأتي ملتقى RoTIC 2025 كمنصة قوية لربط الأفكار والتقنيات والشراكات التي ستحدد ملامح حقبة جديدة من النمو الصناعي».

ويركّز ملتقى هذا العام على تصاميم موفّرة للطاقة، والصيانة التنبؤية، والحلول الكهربائية والهجينة، والدمج مع أنظمة التقاط واستخدام وتخزين الكربون (CCUS)، حيث تساعد هذه الابتكارات الصناعات على التقدّم نحو أهداف الحياد الكربوني مع ضمان إنتاجية أعلى وموثوقية أكبر.

ويتناول البرنامج التقني للمؤتمر موضوعات تشمل الآلات التوربينية، المضخات، الضواغط، وتقنيات العزل، إلى جانب محاضرات حول المراقبة اللحظية للحالة التشغيلية، وتحليل الاهتزازات، والتوائم الرقمية، والحلول المتقدمة للعزل، والتحليلات التنبؤية.

وبالتوازي، يعرض المعرض الكبير أحدث الحلول من الشركات العالمية المصنّعة، موفراً فرصاً لعقد شراكات جديدة، وتعزيز التعاون، وفتح آفاق أعمال مبتكرة.

ومع مناقشات متخصصة تمتد إلى معالجة النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الدفع البحري، ومحركات الطيران والفضاء، يرسّخ ملتقى RoTIC 2025 مكانته كأكبر وأهم تجمع للآلات الدوّارة في الشرق الأوسط. كما يشكل فرصة لا تُفوّت لقادة القطاع لتبادل المعرفة، واستعراض الابتكارات، وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل الكفاءة الصناعية والاستدامة.