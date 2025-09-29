سهيل المزروعي: فوائد اقتصادية وتنموية للبرنامج الوطني للسكك الحديدية تفوق 200 مليار درهم

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن حكومة الإمارات أولت قطاع النقل البري لا سيما السكك الحديدية أهمية محورية ضمن مشاريع الخمسين، لذا أطلقت "البرنامج الوطني للسكك الحديدية" عام 2021 باستثمارات بلغت 50 مليار درهم ليشكّل أكبر منظومة من نوعها على مستوى الدولة.

وأضاف معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة انطلاق معرض ومؤتمر "جلوبال ريل 2025" في أبوظبي غداً، أن هذا الاستثمار يشكل رؤية متكاملة لتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية تفوق قيمتها 200 مليار درهم وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية بحلول مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن السكك الحديدية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث توفر بديلاً أكثر استدامة وكفاءة للنقل البري يعزز جودة الحياة ويرتقي برضا المجتمع، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في مستقبل النقل الذكي عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة للمركبات ذاتية القيادة ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لها بما يرسخ موقع الدولة في طليعة الدول التي تصنع حلول الغد.

وقال معاليه إن المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية جلوبال ريل 2025، يشكّل منصة دولية رائدة للتعاون وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل، ويأتي انعكاساً مباشراً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويؤكد هذا التوجيه دائماً أهمية تعزيز التنمية المستدامة وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات سبّاقة في إطلاق المشاريع النوعية وريادتها في مجالات النقل والبنية التحتية المستقبلية.

وأضاف أن هذا الحدث العالمي يحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، وهو ما يعكس المكانة الإستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل في أولويات الدولة وحرص القيادة على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للنقل المستدام، وتعزيز موقع الإمارات منصة عالمية للابتكار والتطوير في مجالات السكك الحديدية والبنية التحتية.

وأكد معالي سهيل المزروعي أن استضافة الإمارات لـ"جلوبال ريل 2025"، تجسد حرص القيادة الرشيدة على أن تكون الدولة شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل النقل المستدام عالمياً، بما يرسخ مكانتها مركزا عالميا للتعاون وصناعة الابتكار، ويحقق تطلعات الحاضر ويصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.