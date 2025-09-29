«إكسباند نورث ستار» ينطلق في دبي هاربر 12 أكتوبر لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال

نجح معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي يقام في دبي منذ العام 2016، في إتاحة فرص نوعية أمام آلاف الشركات الرقمية الناشئة من مختلف أنحاء العالم للحصول على صفقات تمويل استثماري بملايين الدولارات، وإبرام شراكات استراتيجية تدعم نمو وتوسع أعمالها.

ويحتفي «إكسباند نورث ستار» في دورته المقبلة التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في دبي هاربر من 12 إلى 15 أكتوبر 2025؛ بعقد من النجاح المتواصل في تمكين رواد الأعمال، وربطهم بفرص التمويل والأسواق، وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات عالمية رائدة تساهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للمبتكرين، والمستثمرين، والشركات الريادية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

قصص نجاح عالمية

وتشكل قصص النجاح التي انبثقت من «إكسباند نورث ستار» دليلاً حياً على الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحويل الأفكار الريادية إلى كيانات عالمية مؤثرة. واستطاعت شركة «موڤ» (Moove) النيجيرية، التي تقدم حلولاً في مجال تمويل قطاع التنقل، أن تجمع أكثر من 460 مليون دولار من مستثمرين كبار أمثال «أوبر» و«بلاك روك». وعقب مشاركتها في المعرض؛ توسعت الشركة في 13 سوقاً عالمية، وبلغت قيمتها السوقية نحو 750 مليون دولار، مقتربة بخطى متسارعة من نادي الشركات المليارية (يونيكورن).

ويعد «إكسباند نورث ستار» منصة حيوية لاستقطاب الاستثمارات، حيث يسهم في ربط المبتكرين بمصادر التمويل وتسريع نمو مشاريعهم في مختلف مراحل التطوير. ففي عام 2024، التقت الشركة الفرنسية المتخصصة في تطوير الوكلاء الافتراضيين (أوبو) (Obo)، بمستثمر خلال المعرض، وحصلت على تمويل بقيمة 20 مليون دولار. فيما استقطبت الشركة الهندية «فريش كرافت تكنولوجيز» (Freshcraft Technologies) استثماراً بقيمة 12.7 مليون دولار في تقنيتها لتعقيم البلازما الأيونية بعد مشاركتها في دورة العام 2022 من المعرض، أما شركة «زارا بيوتيك» (Zaara Biotech) الهندية، الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، فقد حصدت استثماراً بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق أعمالها في دولة الإمارات.

ويحظى المعرض بالأهمية نفسها بالنسبة لدعم المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة، حيث جمعت شركة «شوب دوك» (ShopDoc) تمويلاً بقيمة 1.36 مليون دولار، بينما حصلت شركة «ماكبي انوفيشنز» (Machbee Innovations) على 1.1 مليون دولار لتطوير أجهزتها الذكية العاملة بتقنية إنترنت الأشياء، واستقطبت شركة «أورجايور برودكشنز» (Orgaayur Productions) استثماراً بقيمة 58 ألف دولار لدعم حلولها الزراعية المخصصة للبيئات الحضرية. وذلك بعد مشاركتها في دورة المعرض عام 2022.

وبالإضافة إلى دوره في تسهيل الوصول إلى رأس المال، يتميز «إكسباند نورث ستار» بكونه منصة فاعلة لبناء الشراكات الاستراتيجية وتسريع التوسع في الأسواق. ففي نسخة عام 2023، اختارت شركة «لورين فاينانس» (Lorien Finance)، ومقرها المملكة المتحدة، المعرض لإطلاق استراتيجيتها للنمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي دورة عام 2024، برزت شركة «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي (DeepSeek AI) كأحد أبرز العارضين. وتشكل الأهمية العالمية التي استحوذت عليها الشركة تجسيداً لدور الحدث منصة رائدة للشركات التقنية الرائدة التي تقود التحولات الكبرى.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «على مدى عقدٍ من الزمن، شكل معرض «إكسباند نورث ستار» منصة رائدة للابتكار والفرص. وتمثل قصص النجاح الملهمة التي أثمر عنها هذا الحدث، من شركات ناشئة، إلى مبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية؛ نماذج واقعية على مكانة دبي المرموقة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي. وفيما نحتفي بهذه الإنجازات، نجدد التزامنا بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال، وتعزيز مكانة «إكسباند نورث ستار» بوابة استراتيجية تفتح أمام الشركات الناشئة آفاقاً أوسع للانطلاق من دبي إلى العالمية».

ويشكل «إكسباند نورث ستار» أحد أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق طموحات الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا. ويعد هذا الحدث بوابة إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.