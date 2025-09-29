المشرق يعقد شراكة لإطلاق حلول تمويل آمنة في الإمارات

عقد بنك المشرق شراكة استراتيجية مع شركة «تيكميل Tickmill» المتخصصة في تقديم الخدمات المالية عبر الإنترنت، لإطلاق وسيلة دفع محلية جديدة، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام «تيكميل» بتوفير حلول تمويل آمنة وفعالة، تجمع بين السهولة والمرونة، ومصممة خصيصاً لتلبية تطلعات واحتياجات عملائها.

سوف تتيح تلك الميزة الجديدة لعملاء «تيكميل» في دولة الإمارات، إمكانية تنفيذ التحويلات المحلية السريعة بالدرهم، إلى جانب إجراء عمليات السحب والإيداع بكل من الدرهم والدولار الأمريكي بسهولة ومرونة عالية. ولضمان أقصى معايير الأمان والموثوقية، سيتم تنفيذ جميع المعاملات عبر البنية التحتية الموثوقة لبنك المشرق، بما يكفل معالجة المدفوعات بأعلى درجات والأمان.

وأشار محمد عبد الباقي، المدير الإقليمي للتسويق في «تيكميل» بقوله: «إن تعاوننا مع بنك المشرق يعد إنجازاً بارزاً في مسيرة «تيكميل» نحو تعزيز وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة» وتابع بقوله: «إن إتاحة وسيلة دفع محلية لا تقتصر على تبسيط طرق تمويل حسابات عملائنا فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تتسم بالموثوقية والأمان وتلبي احتياجاتهم الحقيقية. كما نفخر بشراكتنا مع بنك المشرق، المؤسسة العريقة والموثوقة، حيث تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية تضيف قيمة ملموسة وتمنح عملاءنا المميزين في المنطقة مستوى أعلى من الطمأنينة وراحة البال».

يأتي إدماج وسيلة الدفع الجديدة ليؤكد حرص «تيكميل»على تقديم حلول مرنة ترتكز على العميل، مع ضمان أعلى مستويات السرعة والأمان. وبفضل المكانة المرموقة والسمعة العريقة التي يتمتع بها بنك المشرق، إلى جانب خبرته الطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يتاح لعملائنا إجراء معاملاتهم بثقة وموثوقية تامة.

ومنذ تأسيسها في عام 2014، نجحت «تيكميل» في بناء حضور عالمي قوي تحت إشراف هيئات تنظيمية مرموقة مثل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل، إلى جانب اعتراف هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) بمكتبها التمثيلي. وتؤكد تلك الخطوة الاستراتيجية التزام «تيكميل» المستمر بتطوير خدماتها وتعزيز تجربة التداول المقدمة لعملائها على مستوى العالم.