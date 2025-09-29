دبي التجاري العالمي والإمارات لتموين الطائرات يقدمان خدمات الضيافة للفعاليات الكبرى في دول التعاون

أعلنت "ضيافة مركز دبي التجاري العالمي"، المزود المتخصص لخدمات الضيافة المتكاملة، وشركة "الإمارات لتموين الطائرات"، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تجمع بين اثنتين من أبرز الجهات الرائدة في المنطقة في قطاع الضيافة والتموين وتقديم خدمات الطعام، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للفعاليات الكبرى في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترسّخ هذه الاتفاقية مكانة "ضيافة مركز دبي التجاري العالمي" و"الإمارات لتموين الطائرات"، كشريكين رئيسيين للفعاليات الكبرى والمرموقة، حيث يجمع التعاون بين خبرات "ضيافة" في تقديم الخدمات المتكاملة للفعاليات، والريادة العالمية لشركة "الإمارات لتموين الطائرات" في تحضير وتجهيز المأكولات على نطاق واسع. وسيتيح هذا التعاون تقديم حلول متكاملة وفق نماذج تشغيلية متنوعة، بدءاً من إدارة الفعاليات بشكل كامل بما يشمل العمليات التشغيلية والتجهيزات والكوادر والتموين، وصولاً إلى إعداد أطباق مخصّصة وتطوير قوائم مبتكرة تتناسب مع مختلف أنواع الفعاليات في المنطقة.

وبهذه المناسبة، أكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُعد إنجازاً مهماً لضيافة مركز دبي التجاري العالمي. وقال جلفار: "يعد مركز دبي التجاري العالمي الوجهة المفضلة لأهم وأكبر المعارض العالمية والفعاليات الكبرى في المنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العريقة في إدارة مراكز المؤتمرات والمعارض وخدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات، مع القدرات الإنتاجية عالمية المستوى لشركة الإمارات لتموين الطائرات، فإننا نرتقي بمعايير قطاع الضيافة للفعاليات الكبرى في المنطقة، مع تقديم تجارب استثنائية لملايين الضيوف، وتعزيز الابتكار والجودة والتميز في الخدمة".

واختتم جلفار بقوله: "ملتزمون بتعزيز المكانة العالمية الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي من خلال إبرام شراكات ترتقي بتجارب الفعاليات وتدعم تحقيق أهداف دبي الاقتصادية والسياحية".

من جانبه، قال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: "إن تعاون الإمارات لتموين الطائرات مع ضيافة مركز دبي التجاري العالمي يجمع بين جهتين رائدتين تتمتعان بمجموعة كبيرة من الخبرات المتكاملة في تقديم الضيافة الراقية على نطاق واسع وتوفير تجربة فريدة من نوعها. كما تمكّننا هذه الشراكة من توظيف الخبرات عالمية المستوى في فنون الطهي، مدعومة بالقدرات التشغيلية والموثوقية اللازمة للارتقاء بتجربة الفعاليات في دبي والمنطقة".

وتتزامن هذه الشراكة مع التطور الذي تشهده أجندة فعاليات دبي ودولة الإمارات واتساع نطاقها الدولي، وترسخ مكانة شركة الإمارات لتموين الطائرات وضيافة مركز دبي التجاري العالمي الرائدة في قطاع الضيافة، بما يدعم النمو المستمر لدولة الإمارات كوجهة عالمية للفعاليات، ويُرسي معايير جديدة لخدمات تقديم الطعام والضيافة الاستثنائية.

وسيبدأ العمل المشترك بين ضيافة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات لتموين الطائرات بشكل فوري عبر العديد من الفعاليات رفيعة المستوى، بما في ذلك النسخة القادمة من معرض دبي للطيران. وستتعاون المؤسستان خلال هذا الفعالية الرائدة لخدمة مجموعة من العملاء المرموقين، مثل الجناح الملكي لهيئة الطيران المدني في دبي، ووزارة الدفاع الإماراتية، إضافة إلى عدد المؤسسات المرموقة.

وستمتد الشراكة أيضاً لتشمل مجموعة واسعة من الفعاليات الكبرى في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك معرض دبي العالمي للقوارب، وكأس دبي العالمي، ومعرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية (دبليو إتش إكس تك)، ومعرض جيتكس جلوبال. وإلى جانب القدرات الإنتاجية عالمية المستوى لشركة الإمارات لتموين الطائرات، يمثل هذا التعاون شراكة قوية صُممت لتلبية متطلبات أكبر الفعاليات الرياضية والثقافية والتجارية والمؤسسية الكبرى في دبي من خلال تقديم حلول الضيافة المتكاملة التي تتماشى مع قطاع الفعاليات سريع النمو في دبي.

وسيُقدم هذا التعاون العديد من الخدمات المبتكرة في الموقعين التابعين لمركز دبي التجاري العالمي وهما "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض" و"مركز دبي للمعارض". وتشمل هذه الخدمات عربات طعام، ومنافذ بيع شبه دائمة مصممة لتوفير المرونة والسرعة وسهولة الوصول إلى الأطعمة والمشروبات على نطاق واسع. كما ستُقدم البرامج التجريبية مجموعة مختارة من خدمات التجزئة الجاهزة، ما يعكس التزام ضيافة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات لتموين الطائرات المشترك بأرقى معايير الجودة وتعزيز التنوع الثقافي والابتكار في فنون الطهي في جميع الفعاليات بمختلف أحجامها.

وبالنظر إلى المستقبل، ستساهم التوسعة الجارية لمركز دبي للمعارض بتكلفة 10 مليارات درهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين ضيافة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات لتموين الطائرات. وعند اكتمال التوسعة، سيستضيف مركز دبي للمعارض مجموعة متنوعة من أكبر وأبرز فعاليات دبي وهو ما يوفّر منصة أوسع للتعاون التشغيلي بين الطرفين. وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة دبي كمركز عالمي للفعاليات والضيافة المتكاملة عالمية المستوى.