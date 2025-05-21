بيع جميع وحدات مشروع «إنارة من أمنيات»

كشفت شركة «أمنيات» عن بيع جميع الوحدات تقريباً، ضمن مشروعها العقاري التجاري الفاخر «إنارة من أمنيات»، بعد إطلاقه رسمياً في عام 2025، ويشغل المشروع موقعاً مميزاً في مراسي باي، ضمن منطقة برج خليفة، حيث يشكل ثمرة رؤية طموحة لإرساء معايير جديدة في بيئة الأعمال، من خلال مرافقه عالمية الطراز، وتصميماته المستدامة، وتجربة أسلوب الحياة الحصرية التي يوفرها، ومن المخطط اكتمال أعمال بناء المشروع في الربع الأخير 2027.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»: تتمتع «أمنيات» بتاريخ حافل في إبداع أيقونات معمارية، ترتقي ببيئات المعيشة والعمل إلى آفاق جديدة. ويعبّر مشروع «إنارة من أمنيات» عن نهجنا القائم على فن الارتقاء، والذي يجمع بين الإبداع والجودة والتميز. ويستوحي المشروع اسمه من معاني التنوير أو النور، إذ صُمم لإضاءة دروب الطموح وإلهام الابتكار، ورسم ملامح مستقبل الريادة في عالم المؤسسات.

وتدمج هذه الأيقونة المعمارية التجارية من موقعها على الواجهة المائية في مراسي باي، بمحاذاة المنطقة المالية ومركز الأعمال في المدينة، الفخامة مع الجوانب العملية، لتلبية تطلعات نخبة قطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويجسّد نجاح المشروع الإقبال المتزايد في دبي على المساحات المكتبية الفاخرة، إذ شهدت إيجارات مكاتب الفئة الأولى ارتفاعاً بنسبة 12 % في 2024، في حين تحافظ الأبراج المكتبية فائقة الفخامة على نسبة إشغال عند 95 %.

ويأتي المشروع في ضوء النقص المتنامي للمساحات المكتبية من الفئة الأولى في دبي، وذلك بفضل الطلب المستمر من الشركات العالمية والأفراد من أصحاب الملاءة المالية الفائقة والمكاتب العائلية. وبالاستفادة من نجاح المشاريع فائقة الفخامة الأخيرة من أمنيات يهدف هذا المشروع الجديد من الشركة إلى سد الفجوة في السوق، مع وحدتين متبقيتين فقط للشراء من أصل 34. ويشكل المشروع الإنجاز الأول في استراتيجية «أمنيات» الطموحة لإعادة صياغة مشهد البيئات التجارية فائقة الفخامة، مع مشروع بارز آخر يلوح في أفق داون تاون دبي.

ويدمج المشروع أرقى مفردات الضيافة من فئة الخمسة نجوم في بيئة مكتبية مستدامة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. وسيوفر 34 مساحة مكتبية مرنة، تتضمن أسقفاً عالية، ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وتراسات منسّقة، تُعزز الإنتاجية، وتُضفي أجواء مثالية للاسترخاء. وصممت هذه المساحات لتلائم تصميمات داخلية متنوعة، وتوفير انتقال سلس بين أجواء العمل والراحة. ويُخصّص كل طابق لمستأجر واحد، بما يضمن الخصوصية والتميز، مع وصول خاص بالمصاعد، أما التصاميم الداخلية فتنعم بإضاءة طبيعية تأتي من جهة الواجهة البحرية، ما يعكس بوضوح لمسة أمنيات الخاصة، التي تجمع بين الفخامة والرقي والنواحي العملية.

وصمم المشروع لتلبية أعلى المعايير العالمية للصحة والاستدامة والاتصال الرقمي، ومن المتوقع أن يحصل المشروع على شهادة WELL البلاتينية، لضمان أعلى مستويات الصحة والرفاه لشاغليه، إلى جانب شهادة LEED البلاتينية لتلبيته أكثر معايير الاستدامة صرامة. كما حصد المشروع اعتماداً تمهيدياً من الفئة البلاتينية من كل من WiredScore وSmartScore، في تأكيد على بنيته الرقمية المتقدمة ومنظومته الذكية في الإدارة.

وسيتضمن المشروع أنظمة ذكية في إدارة المباني، من بينها حلول مؤتمتة للإضاءة وتكييف الهواء وإمكانات التحكم بالبيئة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استهلاك الطاقة. ويعزز التكامل السلس للتقنيات المتطورة مستويات الأمان والراحة والكفاءة التشغيلية، ليقدم إنارة من أمنيات بيئة عمل عصرية متكاملة وجاهزة لمتطلبات المستقبل.

وسيوفر المشروع أولوية في الوصول إلى نادٍ خاص فخم للأعضاء، ليشكل وجهة مثالية للاسترخاء والتواصل، ويضم النادي مرافق عالمية المستوى تشمل تجارب طعام راقية، وردهة فاخرة للمشروبات والقهوة. كما يحتضن المشروع مركز سبا مخصصاً يحتوي على مسبح تمرينات وساونا وغرفة بخار، إلى جانب مركز لياقة مجهز بالكامل.

ويتجاوز المشروع المفهوم التقليدي لمكان العمل، إذ يضم شرفة مرتفعة بإطلالات بانورامية لاستضافة الفعاليات، إلى جانب صالة أعمال مزودة بأحدث تجهيزات الاجتماعات والمؤتمرات، ليجسد بيئة تلهم الابتكار، وتعزز التعاون، وترتقي بأسلوب الحياة المهني إلى آفاق جديدة.

ويشكل المشروع جزءاً من رؤية أوسع لشركة أمنيات في منطقة مراسي باي، الوجهة فائقة الفخامة، والتي ترسي معايير جديدة للحياة الراقية على الواجهة المائية. وتشتهر أمنيات بتطوير مجموعة من أكثر العقارات تميزاً في دبي، بما في ذلك ذا لانا، مجموعة دورشيستر كوليكشن، وڤيلا، وڤيلا ڤينتو، وجميعها تقع ضمن منطقة مراسي باي.