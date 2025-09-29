مناطق متخصصة لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي بـ«معرض التجارة الرقمية»

شهدت الدورة الرابعة للمعرض العالمي للتجارة الرقمية، التي اختتمت أعمالها اليوم (الاثنين) في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، عروضاً موسعة لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والرعاية الصحية الرقمية والترفيه الثقافي.

وضم المعرض مناطق عرض متخصصة، من أبرزها منطقة عرض الذكاء الاصطناعي التي استقطبت اهتماماً واسعاً من الزوار، حيث قدمت شركات صينية وعالمية حلولاً وابتكارات في مجالات الحوسبة الذكية والأجهزة الطرفية والروبوتات، إلى جانب مساحة مخصصة للشركات الناشئة لعرض تقنياتها المبتكرة.

كما شهدت منطقة عرض التنقل الرقمي إقبالاً لافتاً، حيث تضمنت أحدث ابتكارات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة ومشروعات الاقتصاد الجوي منخفض الارتفاع، فضلاً عن عروض لشركات متخصصة في الطيران المدني قدمت حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وفي منطقة الرعاية الصحية الرقمية والفضاءات الذكية، تم عرض ابتكارات في الأجهزة الطبية الذكية والتقنيات الحيوية والتطبيقات المستقبلية للصحة، شملت أنظمة المراقبة القابلة للارتداء والعلاجات الرقمية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

أما منطقة عرض المحتوى الرقمي والترفيه، فركزت على صناعة الثقافة الرقمية، بما يشمل الألعاب الإلكترونية والدراما والأدب الرقمي والموسيقى والرسوم المتحركة، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في الصناعات الإبداعية.

ويعد المعرض العالمي للتجارة الرقمية منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، واستشراف مستقبل التقنيات المبتكرة ودورها في تطوير أنماط الحياة والاقتصاد العالمي.