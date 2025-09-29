"أدنوك للتوزيع" تكشف عن الهوية الجديدة لمتاجر التجزئة

كشفت "أدنوك للتوزيع"، اليوم، عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية الشهيرة "واحة أدنوك" تحت المسمى الجديد "واحة من أدنوك"، وذلك في إطار إعادة إطلاق شاملة للعلامة التجارية تدعم تقديم تجربة مُبتكرة وعصرية في عالم الأطعمة والمشروبات ترتقي بجودة الخيارات وتنوّعها، ضمن مفهوم "غورميه عالدرب" الذي يجسد التزام "أدنوك للتوزيع" بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار والراحة، ويعزز مكانتها الريادية في قطاع متاجر التجزئة والتنقل في الإمارات.

ومنذ انطلاقتها، رسّخت "واحة أدنوك" مكانتها كعلامة تجارية إماراتية عريقة، تخدم ملايين العملاء سنوياً عبر شبكة متنامية تضم 379 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب حضورها في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، إنه مع إطلاق الهوية الجديدة "واحة من أدنوك" تعيد " أدنوك للتوزيع" تقديم هذه العلامة برؤية متجددة ترتكز على الجودة والتنوع وسهولة الوصول مع الحفاظ على جوهر الهوية الإماراتية الأصيلة.

وتعكس الهوية الجديدة لمتاجر "واحة من أدنوك"، تطور العلامة التجارية بأسلوب عصري مع الحفاظ على جذورها الإماراتية الأصيلة.

وضمن هذا التحديث تم إطلاق مفهوم "غورميه عالدرب" المتميز لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الأطعمة والمشروبات الفاخرة الجاهزة، والذي يجمع بين الجودة العالية والسرعة وسهولة الوصول، مما يُعزز مكانة متاجر "واحة من أدنوك" كوجهة مفضلة في دولة الإمارات لتجربة طعام متميزة أثناء التنقل.

ويأتي تحديث العلامة التجارية في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة غير الوقود في "أدنوك للتوزيع" زخماً قوياً ونمواً مضاعفاً، فخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 15%، كما زادت المعاملات اليومية بنسبة 11%، وارتفع الربح الإجمالي لمتاجر التجزئة بنسبة 21% مدعوماً بالزيادة في عدد المعاملات وتحسّن معدلات التحويل وإدخال منتجات جديدة. وشهدت العروض الفاخرة، مثل مشروبات القهوة المُتخصصة، نمواً في المبيعات اليومية بنسبة 25% على أساس سنوي.