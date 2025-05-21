"إليجينت كيوبس" تعرض حلولها الإبداعية في التصميم والتكنولوجيا في معرض "اصنع في الإمارات"

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتصميم المتكامل في المنطقة، تشارك شركة إليجينت كيوبس للديكور العاملة في مجالات تصميم المعارض وتنفيذ الفعاليات والحلول التكنولوجية الإبداعية، في معرض "اصنع في الإمارات"، الذي يقام هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتعرض الشركة، من خلال جناحها رقم 61-C5، مجموعة من خدماتها المتطورة التي تشمل تصميم وتنفيذ منصات المعارض، والتصميم الداخلي المعماري، وتجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وغيرها من الحلول الذكية الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص. وتأتي هذه المشاركة ضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة لتعزيز قطاع التصميم العالمي كعنصر جوهري في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي.

وتشكل مشارك " إليجينت كيوبس" في المعرض رسالة واضحة حول مساهمة قطاع التصميم والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار.

وقالت رزان عبد الكريم الفاهوم، الرئيسة التنفيذية لشركة إليجينت كيوبس للديكور: "نحن فخورون بالمشاركة في معرض بحجم وقيمة 'اصنع في الإمارات'، الذي يسلط الضوء على قدرات الشركات الوطنية في مختلف المجالات. بالنسبة لنا، تعتبر هذه المشاركة تجسيدا لطموحاتنا في تقديم تصميمات ذات جودة عالمية تعكس روح الابتكار الإماراتية."

وأضافت رازن الفاهوم: "صناعة المعارض في الإمارات أصبحت اليوم قطاعا حيويا يُقدر بمليارات الدولارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة، ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة للفعاليات الكبرى إقليميا وعالميا."

وتابعت رازن الفاهوم: "نشهد نموا متسارعا في سوق التصميمات الداخلية، مدعوما بزيادة الطلب من القطاعات السكنية والتجارية والسياحية. وفي ظل هذه البيئة الديناميكية، بدأنا نشهد نموا ملحوظا في أعمال شركتنا، مع توقعات مستقبلية إيجابية جدا. نحن نعمل حاليا على مجموعة من المشاريع المتميزة التي تعكس التزامنا بالجودة والابتكار، ونتطلع إلى توسيع حضورنا الإقليمي خلال السنوات المقبلة."