شراكة استراتيجية لتفعيل حزمة "يانغو تك" لأتمتة البقالة الإلكترونية في الإمارات ودول الخليج

أعلنت يانغو تك، المنظومة الموحّدة للحلول التكنولوجية المتطورة المصممة لتلبية متطلبات الشركات في المنطقة، وجزء من مجموعة يانغو، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية خلال مؤتمر "سيملس الشرق الأوسط 2025" بين يانغو تك للتجزئة وشبكة "جراند هايبر ماركت"، محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت الدولية الشهيرة. في إطار هذه الشراكة، ستبادر شبكة "جراند هايبر ماركت" في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بتفعيل حزمة يانغو تك الكاملة لأتمتة البقالة الإلكترونية عبر مختلف عملياتها.

بموجب هذه الاتفاقية، ستعتمد شبكة "جراند هايبر ماركت"، الاسم الراسخ في قطاع تجارة التجزئة والتي تتمتع بخبرة تزيد عن عشرين سنة وتضم أكثر من 95 متجراً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة تقنيات يانغو تك للتجزئة. كما ستطلق شبكة المتاجر المعروفة بكونها الوجهة الإقليمية لأفضل المنتجات في العالم تطبيقاً مخصصاً للعملاء ونظاماً لإدارة طلبات المتاجر ومنصة لتوصيل الميل الأخير. تهدف هذه الأدوات، المدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها "يانغو تك للتجزئة (Yango Tech Retail)، إلى الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف متاجر الشبكة التي تواصل التوسع في الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وبهذه المناسبة، صرّح ماكس أفتوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو تك للتجزئة، قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستبلغ 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، مما يؤكد الدور المحوري للتكنولوجيا في تطور هذا القطاع. تؤكد مشاركة يانغو تك في "مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2025" التزامنا بتمكين هذا التحول من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة. يأتي تعاوننا مع شبكة "جراند هايبر ماركت" كمثال بارز على التزامنا بتحويل التقنيات العالمية لحلول فعالة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، وتقديم ابتكارات ذكية قابلة للتطوير للارتقاء بالحياة اليومية."

ومن جهته، علّق راشد أسلم بن محيي الدين، المدير التنفيذي لشبكة جراند هايبر ماركت: "يُعد قطاع التجزئة من أسرع القطاعات تطوّراً في المنطقة، ويتطلب الحفاظ على مكانته الرائدة مرونةً وخبرةً تقنية واسعة. تُمثل شراكتنا مع يانغو تك للتجزئة نقطة تحوّل في مساعينا لتوفير راحة العملاء، وتعزيز نهجنا في إدارة المخزون، والارتقاء بلوجستيات خدمات التوصيل. في إطار سعينا لتحقيق طموحنا بأن نصبح من بين أفضل خمسة شبكات تجزئة في المنطقة بحلول عام 2030، وهدفنا بتوفير تجربة تسوق عالمية المستوى على منصات مختلفة، سيعزز هذا التعاون بشكل كبير من مرونتنا التشغيلية في الإمارات العربية المتحدة والكويت."

ومع التوقعات بمساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 150 مليار دولار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تدعم هذه المبادرات طموحات الاقتصاد الرقمي في المنطقة. بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية في “معرض سيملس الشرق الأوسط 2025"، تعرض شركة يانغو تك مجموعة من الحلول الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خاصة لقطاع الأعمال بين الشركات (B2B).

يتصدّر نظام الكاميرا الذكية “AInventory”جناح يانغو تك في المعرض. تتيح هذه الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة الرفوف بصورة لحظية، وتنبيه الموظفين إلى أي تناقضات في المخزون، وتحسين مراقبة المخزون مما يعزز من الامتثال لمتطلبات الرفوف والكفاءة التشغيلية. كما ستعرض الشركة تطبيق العملاء من يانغو تك للتجزئة. يأتي هذا التطبيق بميزات ذكية مثل البحث المتقدم، واقتراحات مخصصة بالمنتجات، وأدوات التسعير، وأتمتة التسويق، مما يساعد تجار التجزئة على تعزيز رضا العملاء وزيادة الربحية في قطاع البقالة الإلكترونية.

كما تقدم شركة يانغو تك روبوتكس روبوت "بيكر" (Picker)، الحل الرائد لأتمتة المستودعات. تمّ تدريب "بيكر" باستخدام الاستنساخ السلوكي من تجارب واقعية في المستودعات، وهو قادر على التكيّف كالإنسان، وبدقّة تصل إلى 95% في التقاط 97% من المنتجات المختلفة. يُلبّي هذا الروبوت حاجة المنطقة إلى لوجستيات مستدامة وفعالة من خلال تقليل الاعتماد على العمل اليدوي مع زيادة إنتاجية المستودعات.

وتُقدّم شركة يانغو تك أوتونومي مجموعتها من روبوتات التوصيل ذاتية التشغيل والمصممة خصيصاً للبيئات الحضرية. تتميز هذه الروبوتات بقدرتها على تحديد أفضل المسارات لتمكينها من التنقل بسلاسة وبأوقات توصيل أقصر، مما يُتيح عمليات توصيل سريعة وخالية من الانبعاثات في الميل الأخير. وبالشراكة مع شركة "روتس" المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية، تعمل هذه الروبوتات حالياً في مجمع شوبا هارتلاند بدبي، كما تم إطلاقها في برنامج تجريبي في مدينة إكسبو دبي.