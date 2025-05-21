اتفاقية بين «التوازن» و«تاليس» لإنشاء مصنع لإنتاج رادارات المراقبة الجوية بالإمارات



وقع مجلس التوازن وشركة تاليس اتفاقية تعاون استراتيجية لإنتاج رادارات مراقبة جوية متقدمة من سلسلة «جراوند ماستر» داخل الدولة، في إطار دعم الإنتاج المحلي وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الدفاع. وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» حيث وقعها مطر الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، وعبدالحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات، بحضور ممثلي الجانبين.

ويعكس التوقيع التزام شركة تاليس بدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز القدرات التصنيعية من خلال الابتكار والتميز الصناعي. وتتميز رادارات «جراوند ماستر» بموثوقيتها العالية وأدائها المتفوق، إلى جانب قدرتها على التنقل السريع والتكيف مع مختلف المهام، ما يجعلها من أبرز الأنظمة عالمياً في مجال المراقبة الجوية والدفاع.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الكامل للمصنع بحلول عام 2027، حيث سيقوم بتجميع واختبار واعتماد رادارات المراقبة الجوية المتقدمة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

ويُعد المصنع مورداً استراتيجياً يعزز قدرات التصنيع الدفاعي في الإمارات، ويدعم الاكتفاء الذاتي في التقنيات الحيوية، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب العالمي المتزايد، وتوفير مرونة عالية لتلبية مختلف المتطلبات التشغيلية. ويأتي تطوير الكفاءات الإماراتية كركيزة أساسية في توسعة مركز التميز، حيث تضع تاليس التوطين في صميم استراتيجيتها للنمو، من خلال برامج تدريبية متقدمة وتطوير مهني مستدام لبناء خبرات محلية متخصصة في تقنيات الرادار المتقدمة، دعماً لاستراتيجية الدولة للدفاع الوطني ورؤيتها في بناء قوى وطنية ذات كفاءة وجاهزية للمستقبل.

ويتميّز المشروع بتركيزه على تطوير أنظمة الرادار وتأهيل المورّدين المحليين، ما يعزّز قدرات القطاع الصناعي الوطني ويدعم مساعيه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال مطر الرميثي، إن توسع مركز التميز للرادارات يعكس قوة استراتيجية الصناعات الدفاعية للدولة، ومكانتها الإقليمية الرائدة في التقنيات المتقدمة، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز القدرات الوطنية في أنظمة رادارات المراقبة الجوية، إلى جانب توفير فرص كبيرة للشركات المحلية للنمو والابتكار والمنافسة عالمياً.

ويأتي توقيع الاتفاقية مع مجلس التوازن ليعزز الشراكة ويضمن تحقيق قيمة استراتيجية مستدامة لدعم القطاع الدفاعي والاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب عبدالحفيظ مرضي، عن فخر «تاليس» بمساهمتها في نمو المنظومة الصناعية الدفاعية للإمارات، من خلال تطوير القدرات المحلية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية، مشيراً إلى أن توسعة مركز التميز للرادارات من خلال إنشاء منشأة إنتاج جديدة تمثل خطوة مهمة تشمل التصنيع والاختبار والدعم الفني طوال فترة تشغيل النظام. وأكد أن هذا الاستثمار يعزز من سيادة دولة الإمارات في التقنيات الدفاعية الحيوية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد الوطنية، ودعم الكفاءات، والإسهام في تطوير الخبرات المحلية في أنظمة الرادار المتقدمة.