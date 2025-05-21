«دبي البحرية» تطلق خدمة «الفحص الفني عن بُعد» لتجديد رخص الوسائل البحرية



أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إطلاق خدمة الفحص الفني عن بُعد لتجديد رخص الوسائل البحرية الترفيهية حتى طول 12 متراً، والوسائل الترفيهية المخصصة للرياضات المائية إضافة إلى الوسائل البحرية الأجنبية الزائرة، ما يتيح للمتعاملين إمكانية إتمام عمليات الفحص بسهولة ومرونة، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، مشيراً إلى تبني سلطة دبي البحرية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تسهيل حياة الناس وتطوير الخدمات الحكومية، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، لتكون خدمات الحكومة هي الأفضل عالمياً.

وأوضح الشيخ سعيد أن إطلاق خدمة الفحص الفني عن بُعد يعكس التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية، حيث تحرص السلطة على توفير خدمات رقمية تسهّل على المتعاملين الحصول على الخدمة وتضمن استمرارية الأعمال دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الامتثال البحري، موضحاً أن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين إجراء الفحوص الفنية بسلاسة وتضمن التزامهم بأعلى معايير السلامة والجودة، علاوةً على المساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق رضا المتعاملين.

وقال حامد حسن، مدير إدارة التسجيل البحري في سلطة دبي البحرية، إنه يمكن للمتعاملين حجز مواعيد الفحص عبر البوابة الإلكترونية للسلطة أو من خلال تقديم طلب لدى إدارة التسجيل البحري، وبمجرد تأكيد الحجز واستكمال عملية الدفع واستيفاء قائمة الفحص المطلوبة، سيتلقى المتعامل رابطاً إلكترونياً لاستكمال إجراءات الفحص الفني عن بُعد.

وفي الموعد المحدد، سينضم كل من المفتش والمتعامل إلى الجلسة الافتراضية للامتثال لتعليمات المفتش وعرض العناصر المطلوبة وفقاً لقائمة الفحص المعتمدة من خلال تسجيل الجلسة بعد إبلاغ المتعامل بذلك للحصول على موافقته، تماشياً مع معايير الشفافية والحوكمة الرقمية التي تعتمدها سلطة دبي البحرية. وعند انتهاء الفحص، سيقوم المفتش بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص وإرساله للمتعامل عبر البريد الإلكتروني مع توفير إمكانية تحميله من خلال حسابه الشخصي عبر البوابة الإلكترونية.