المصرف المركزي ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي



نظّم مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، وكخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.

حضر افتتاح المنتدى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية، وفاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وسيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل، كما تسعى إلى بناء منظومة مالية مبتكرة قائمة على الرقمنة والحلول التكنولوجية، وضمان المساواة وتيسير وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية.

وسيتم تطوير الاستراتيجيتين بناءً على دراسات متخصصة وبحوث عالمية متقدمة في هذا الشأن، وبمشاركة فعّالة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع، بما يحقق تضافر جهود الجهات وتكاملها عبر كافة المراحل.

شراكة

ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغتهما وتبادل الخبرات الفنية. وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري وصفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقالت فاطمة الجابري، إن تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية، يعد خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، والارتقاء بالبنية التحتية المالية. وأضافت أن المصرف المركزي يحرص على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، ويلتزم بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك فئات المجتمع كافة في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

من جانبها قالت صفاء الطيب الكوقلي إن الشمول المالي يعد عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. وأضافت أن البنك الدولي يدعم من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، أكثر من 100 دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي، مشيدة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي واتخاذ قرارات مالية مدروسة.