«مِراس» تُرسي عقداً بـ 690 مليون درهم لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع «ند الشبا جاردنز»



أعلنت «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تزيد عن 690 مليون درهم لمصلحة شركة «بهاتيا للمقاولات العامة»، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مجمعها السكني المسوّر «ند الشبا جاردنز». وتعد هذه المرحلة هي الأحدث ضمن المشروع الفاخر الواقع في أحد أبرز مواقع دبي، ومن المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2027.

ويقع هذا المجمع السكني في موقع استراتيجي على مقربة من وسط مدينة دبي، ويوفر وصولاً سهلاً إلى مناطق الخليج التجاري وبرج خليفة ومضمار ميدان لسباق الخيل، بالإضافة إلى وجهات أخرى متميزة للترفيه وأسلوب الحياة العصري.

تضم المرحلة الرابعة في «ند الشبا جاردنز» فللاً واسعة مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس مميزة مكونة من ثلاث غرف نوم، ويحيط بها مساحات خضراء، وتتميز بوسائل راحة عديدة، بما في ذلك مسبح مصمم على طراز المنتجعات، ومسرح بمدرّج لإقامة الفعاليات، ومسارات للجري وحديقة مخصصة لليوغا. كما يقدم «ند الشبا جاردنز مول» تجربة ديناميكية في التسوق وتناول الطعام في قلب المجمع. ويشمل نطاق أعمال العقد في المرحلة الرابعة بناء وتجربة وتشغيل وتسليم 188 وحدة سكنية، تتكون من 92 تاون هاوس و96 فيلا، بالإضافة إلى منزلين بحمام سباحة.

و قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل مشروع «ند الشبا جاردنز» التزامنا المتواصل بتطوير مجمعات سكنية مميزة تعزز وترتقي بقطاع العقارات في دبي. يوفر هذا المجمع السكني المُسوّر بتصميمه المدروس بعناية تجربة معيشة تُميزه عن غيره من المجمعات الأخرى في السوق. ويعكس تعاوننا مع شركة «بهاتيا للمقاولات العامة» في هذه المرحلة المهمة التزامنا بالتعاون مع جهات تشاركنا نفس التزامنا بالتميز. ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مُفضلة في العقارات».