الرقباني: «جلوبال فارما» تصدر منتجات دوائية إلى 18 دولة

أكد محمد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة شركة «جلوبال فارما» إحدى شركات «دبي للاستثمار» أن الشركة تنتج حالياً أكثر من 120 نوعاً من الأدوية المتنوعة وتُصدّر منتجاتها إلى نحو 18 دولة في إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي وأوروبا الشرقية وآسيا.

وقال الرقباني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إن الشركة تسعى إلى التوسع عالمياً من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن «جلوبال فارما» تضع تأهيل الكوادر الوطنية على رأس أولوياتها، من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية لتدريب وتمكين الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

وأشار إلى التزام الشركة بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث تُوجت بجائزة الجودة في الصناعات الدوائية ضمن جوائز «اصنع في الإمارات»، وهو ما يعكس حرص الشركة المستمر على التميز والابتكار.

وأكد الرقباني أن استثمار القيادة الرشيدة في بناء الإنسان بدأ يؤتي ثماره اليوم من خلال ما نشهده من كفاءات وطنية رائدة ومؤسسات صناعية متقدمة منافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال، إننا نحن فخورون بمشاركتنا في «اصنع في الإمارات» الذي يُعد منصة وطنية مهمة لتعزيز ودعم الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن «جلوبال فارما» تشارك في الحدث كمصنع أدوية وطني ملتزم بتعزيز الأمن الدوائي في الدولة وتقديم منتجات عالية الجودة مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج «جلوبال فارما» يغطي طيفاً واسعاً من الأدوية التقليدية والأدوية ذات التقنية العالية، فيما تعمل الشركة على تطوير أدوية بيولوجية كما طورت منتجات عشبية مستوحاة من تراث الدولة.

وأكد أن الصناعة الدوائية تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى تصنيع جميع الأدوية التي تنتجها الشركة بالكامل في الإمارات في مصانعها بمجمع دبي للاستثمار، مشيراً إلى أن «اصنع في الإمارات» يشكل فرصة مهمة لقطاع الصناعة الوطني لكونه يتيح الفرصة للتواصل مع الشركاء، وعرض القدرات التصنيعية، واستكشاف آفاق التعاون والنمو داخل الدولة وخارجها.

وأشار الرقباني إلى أن «جلوبال فارما» وقعت خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات» 4 اتفاقيات مع عدد من المصانع المتخصصة في الصناعات الدوائية في كندا وإسبانيا ومصر، بالإضافة إلى مركز أبحاث للأدوية المتقدمة في الأردن، وذلك في إطار جهود الشركة لتوسيع شركاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها على مستوى العالم من خلال صناعات دوائية متقدمة ومتطورة تعكس مكانة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات.