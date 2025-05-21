«الاقتصاد» تُشارك في «اصنع في الإمارات 2025»

بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، شاركت وزارة الاقتصاد في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وذلك بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية في الدولة، ودعم مكانتها كوجهة عالمية بارزة للصناعات المستقبلية وتحفيز المستثمرين والمبتكرين وشركات تطوير المشاريع على تصنيع المنتجات محلياً.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل العمل على توفير بيئة تجارية واستثمارية مواتية، لدعم المنتجات الصناعية الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق الاستراتيجية البارزة، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يؤدي دوراً محورياً في خلق فرص تصديرية جديدة للمنتجات الصناعية الوطنية وتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بما يُسهم في ترسيخ قوة المنتج المحلي، وبما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بزيادة الصادرات غير النفطية للدولة لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول 2030، تنفيذاً لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال: «يُشكّل منتدى (اصنع في الإمارات) منصة وطنية بارزة لجهود الدولة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع فرص الشراكات في القطاعات الصناعية المستقبلية، وتبادل الخبرات في مجالات التصاميم الصناعية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة المستخدمة في هذا القطاع، بما يعزز رؤية الدولة في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد في هذا المنتدى تُجسد التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق بيئة صناعية متقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام، إلى جانب تمكين القدرات الصناعية الوطنية التي تُسهم في تطوير منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تأتي في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز استفادة المشاركين من مبادرة «الملكية الفكرية الخضراء»، والتي تُعد من أبرز المشاريع التحولية لديها، والتي تقوم على دمج الملكية الفكرية في مجالات الاستدامة والطاقة الخضراء والنظيفة.

وعرضت الوزارة في جناحها بالمنتدى، مشاريعها ومبادراتها المعنية بأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار والاستدامة الصناعية، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على التوسع إلى الأسواق الصناعية المتقدمة انطلاقاً من دولة الإمارات، وتعزيز استفادتهم من الفرص التي توفرها الوزارة في هذا الصدد، كما ركزت الوزارة خلال مشاركتها على دعم التواصل مع شركات القطاع الخاص العاملة في المجالات الصناعية محلياً وعالمياً، لتشجيعها على التوسع في أعمالها ومنتجاتها بالأسواق الإماراتية عبر الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال التي توفرها الدولة.