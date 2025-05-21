الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يعلن تأسيس مكتب تمثيلي في هونغ كونغ

أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عن تأسيس مكتب تمثيلي في هونغ كونغ. وقال الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن إنشاء مكتب تمثيلي للاتحاد في منطقة هونغ كونغ، يأتي ضمن جهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجانب الصيني.

وتم الإعلان خلال منتدى «هانغتشو الرقمي»، ويُعقد ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض «سيمليس الشرق الأوسط 2025»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف الخوري: يسعى الاتحاد لتوسيع هذا الحضور، ليشمل مدناً صينية أخرى، مثل هانغتشو، لتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، في إطار مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمعتمدة في قمة القادة العرب في عام 2022، وبما يخدم الجانبين العربي والصيني.

وأكد الخوري في كلمته، على أهمية التعاون وبناء الشراكات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، الروبوتات، والتجارة الإلكترونية.

وقال: «إن العالم يشهد تحولاً رقمياً غير مسبوق، ولا يمكن لأي دولة بمفردها تحقيق التقدم المطلوب، دون بناء شراكات استراتيجية قائمة على الثقة والمنفعة المشتركة، ومن هنا، فإن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، يعمل بجد على توطيد الجسور بين رواد الابتكار في المنطقة، والشركاء الاستراتيجيين الدوليين والأسواق الناشئة».

وأشار في كلمته إلى أن دولة الإمارات، وبفضل رؤيتها الطموحة للتحول الرقمي، أصبحت نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث بلغت مساهمة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي غير النفطي، نحو 11.7 %، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 20 % بحلول عام 2031.

وأشاد بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة، التي تمتلكها الدولة، بما في ذلك المعدل العالمي المرتفع لانتشار تقنيات الألياف الضوئية، والتغطية الواسعة لشبكات الجيل الخامس. وأكد الخوري أن الذكاء الاصطناعي أصبح أولوية وطنية، ويتطلب التبادل المعرفي والتكنولوجي مع الدول الرائدة، والمراكز العالمية للابتكار الرقمي.

حضر المنتدى أكثر من 200 مشارك من قادة الأعمال، وممثلي الحكومات، ورواد الابتكار الرقمي من دولة الإمارات والصين، ودول أخرى من العالم، بهدف التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين.