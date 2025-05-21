200,000 درهم جوائز للمتسوقين في دبي

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تنطلق في دبي حملة «تسوق، امسح واربح» بجوائز نقدية، تبلغ قيمتها الإجمالية 200,000 درهم، لتضفي على أجواء التسوق مزيداً من الفرح والبهجة، ولتمنح المتسوقين عيدية استثنائية عبر تجربة تسوق مليئة بالحماس والمكافآت.

تُقام الحملة بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و23 مركزاً تجارياً مشاركاً في مختلف أنحاء الإمارة، بتنظيم من شركة بي. يو. زد لإدارة التسويق وتنفيذ الحملات الترويجية، وباستخدام منصة «رافل-تك» الرقمية المتطورة للسحوبات الذكية، ما يجعل عملية المشاركة سهلة وسلسة.

وتستمر الحملة من 25 مايو وحتى ثاني أيام عيد الأضحى، حيث تتيح للمتسوّقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المراكز التجارية المشاركة الدخول في السحب الرقمي بكل بساطة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود داخل المتاجر، وتسجيل بيانات الشراء والمشاركة، للحصول على فرصة للفوز بإحدى الجوائز.

وخلال أيام عيد الأضحى ستجرى السحوبات الرقمية على الجوائز النقدية التي تشمل:

• 5 فائزين يحصل كل منهم على 15,000 درهم

• 5 فائزين يحصل كل منهم على 10,000 درهم

• 15 فائزاً يحصل كل منهم على 5,000 درهم

وقال بايجو كورياش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي. يو. زد لإدارة التسويق ومنصة «رافل-تك»: «يسعدنا أن نطلق هذه الحملة الاحتفالية، التي تعكس روح العيد وتعزز تجربة التسوق في دبي. نحن فخورون بتقديم فرصة حقيقية للربح، مع ضمان عملية مشاركة رقمية ذكية وميسرة. نأمل أن نرسم الابتسامة على وجوه المتسوقين، وأن نجعل من عيدهم لحظة لا تُنسى».

وتشمل المراكز التجارية المشاركة: الغرير سنتر، مركز مجمع الخيل، مركز القوز، أرابيان سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، سنتشري مول، كراون مول، دبي فستيفال بلازا، مركز جبل علي، مرحبا مول، مركز مدن، مركز «نيو ويست زون – الخيل»، «نيو ويست زون – مزهر»، بالم ستريب مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، مول سيليكون سنترال، صن سيت مول، تايمز سكوير سنتر، تاون مول، مركز فيلانوفا، ومول ويست زون – المزهر.