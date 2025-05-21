صندوق الإمارات للنمو يعلن عن أولى استثماراته بـ«ترميم هيلث كير هولدينغ» للرعاية الصحية

أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية المتخصصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عبر رأس المال الاستثماري للنمو والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، عن أولى استثماراته من خلال الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في ترميم هيلث كير هولدينغ إل تي دي، المنشأة الطبية المتخصصة في جراحة العظام والعمود الفقري.

تم الإعلان عن الصفقة خلال منتدى «اصنع في الإمارات» 2025، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الصناعية الرامية إلى تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية الوطنية. ويأتي هذا الاستثمار في إطار تفويض الصندوق لدعم الشركات الإماراتية الواعدة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وتمكينها من التطور والتوسع المؤسساتي والنمو المستدام عبر رأس مال طويل الأمد، وتوجيه استراتيجي فعال. تعمل ترميم هيلث كير هولدينغ إل تي دي حالياً في أبوظبي، والتي تملك مستشفى ترميم التخصصي للعظام والعمود الفقري، ومركز ترميم الطبي للعظام، والذي يتكون من عدة فروع، وتخدم أكثر من 20,000 مريض سنوياً، وتسير بخطى ثابتة لمضاعفة نطاق عملياتها خلال الـ18 شهراً القادمة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو:

«يمثل هذا الاستثمار ترجمة فعلية لهدف الصندوق المتمثل في سد فجوة تمويل النمو التي تعيق توسع شريحة حيوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهي الشركات التي غالباً ما تُهمش من قبل أدوات التمويل التقليدية. وخاصة تلك التي لا تعد شركات ناشئة ولكنها أيضاً لا تجد الدعم عبر قنوات التمويل المعتادة. نحن نركز في الصندوق على دعم الشركات التي تمتلك مقومات قوية وإمكانات وطنية حقيقية، بهدف تمكينها من تحقيق النمو المستدام وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

وقالت نجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو: «فخورون بأن تكون أولى استثماراتنا في مستشفى ترميم، الذي يمثل نموذجاً حقيقياً للمؤسسات الإماراتية القادرة على التوسع ومتوافقة مع الاحتياجات المتطورة للدولة. مع سعي الإمارات لتعزيز سيادتها ومرونتها في قطاع الرعاية الصحية، فإن «ترميم» في موقع مثالي للقيادة ووضع معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتخصصة.

تأسس المستشفى عام 2019 على يد الدكتور علي السويدي، أحد أبرز جراحي العظام في الدولة، استجابة لحاجة مجتمعية واضحة لمنشأة طبية تقدم خدمات متقدمة ومتكاملة في جراحة العظام والعلاج الطبيعي.

وقال الدكتور علي السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترميم هيلث كير هولدينغ إل تي دي:

«يسعدنا التعاون مع صندوق الإمارات للنمو في هذه المرحلة المهمة من مسيرتنا. لقد وجدنا في الصندوق شريكاً استراتيجياً يقدّر أهمية بناء مؤسسات محلية قوية ومؤثرة، ويشاركنا التزامنا بتقديم رعاية صحية متخصصة بمستوى عالمي، وسيساهم استثمار الصندوق في دعم خطة التوسع لشركة ترميم هيلث كير هولدينغ إل تي دي، والتي تملك مستشفى ترميم التخصصي ومركز ترميم الطبي في مدينة خليفة والعين».