تصاميم تراثية وإبداعية بمعرض الساعات والمجوهرات

استقطب معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ضمن نسخته الـ56 التي نظمها مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة واختتمت فعالياتها، مساء أمس، مشاركة خليجية متميزة بتصاميم تراثية وإبداعية في ظل وجود عدد من كبرى شركات الذهب وتصميم المجوهرات في منطقة الخليج العربي. واجتذب المعرض، إلى جانب العارضين المحليين من الإمارات، شركات من السعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، في إطار التوسع الذي يشهده المعرض، والذي استقطب هذا العام أكثر من 500 عارض محلي ودولي و1800 من كبار المصممين العالميين.

ووفر المعرض للشركات الخليجية والعالمية مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات وتوسعة استثماراتهم في أسواق الدولة والمنطقة، حيث تحرص أكبر متاجر الذهب العريقة في الصناعة على المشاركة السنوية لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها.

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المشاركة الخليجية النوعية في المعرض تؤكد الدور البارز لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بوصفه منصة مهمة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتبرز جهود الجيل الجديد من المصممين وأصحاب الأعمال الخليجيين وقدراتهم على تقديم رؤية مبتكرة تمزج بين التراث والحداثة، وتثبت للعالم أن بريق الذهب الخليجي وقيمته تكمن في العمق التراثي للتصاميم وما وراءها من قصص الأجداد. وقد أشاد ممثلو الأجنحة المشاركة من دول الخليج بمستوى الإقبال المميز على المعرض، مؤكدين حرصهم على المشاركة فيه مرتين سنوياً.