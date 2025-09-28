الإمارات تتصدر الأسواق المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية في 2025

تصدرت دولة الإمارات الأسواق المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية خلال 2025، في ظل استمرار نمو هذا القطاع المهم في مصر. أعلن ذلك المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، وكشف عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 12 %، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العالم الجاري، لتسجل 4.187 مليارات دولار، مقابل 3.746 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2024.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، أن الأسواق المستهدفة شهدت توسعاً ملحوظاً، مشيرة إلى تسجيل زيادات واضحة في حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، إلى جانب الأسواق العربية، وفي مقدمها الإمارات.

من جانبه، قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذا النمو يعكس قدرة القطاع على تعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن المستويات الحالية هي الأعلى في تاريخ القطاع خلال 8 أشهر، ما يدعم التوقعات ببلوغ 6 مليارات دولار بنهاية 2025.