اتفاقية استراتيجية لبناء 6 سفن إبرار بقيمة 120 مليون درهم

وقعت شركة ليوا لبناء السفن الرائدة في الصناعات البحرية المستقبلية، والتي تأخذ من أبوظبي مقراً لها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة خالد فرج للشحن البحري (KFS) إحدى أبرز شركات تملك وتشغيل السفن في القطاع الخاص، لبناء 6 سفن إبرار كبيرة الحجم، بقيمة إجمالية 120 مليون درهم، أي ما يعادل «30 مليون دولار».

وقع على الاتفاقية محمد فرج المحيربي، المدير التنفيذي لشركة ليوا لبناء السفن، والمهندس غانم خالد المحيربي، العضو المنتدب لشركة خالد فرج للشحن البحري، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025».

الجدول الزمني

وقال محمد فرج المحيربي: «تعكس هذه الاتفاقية ثقة شركائنا في قدرتنا على تنفيذ مشاريع بحرية متنوعة ضمن الجدول الزمني المحدد، ونحن نعمل بتركيز عالٍ لدمج الابتكار والاستدامة في كل سفينة، بما يدعم رؤية الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الأزرق».

وأكد أن شركة ليوا لبناء السفن ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في عمليات التصنيع، مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الأمن والسلامة والبيئة والتشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتعارف عليها، بما يتوافق مع متطلبات شركة خالد فرج للشحن البحري، التي يصل أسطولها إلى أكثر من 90 سفينة متنوعة.

وقال غانم خالد المحيربي: «اخترنا شركة ليوا لبناء السفن، بسبب سمعتها المتميزة في تقديم صناعية بحرية مبتكرة، حيث إن هذه السفن ستعزز أسطولنا الحالي، وتدعم توسعنا في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في المشاريع اللوجستية الكبرى».

وتعزز الاتفاقية الموقعة من مكانة ليوا لاعباً رئيسياً في صناعة السفن الإماراتية، وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة ذات جودة عالمية، وستتيح الاتفاقية لشركة خالد فرج للشحن البحري من توسيع نطاق خدماتها البحرية، وتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل البحري المتكاملة.

وتشكل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين رافداً وداعماً للاقتصاد الوطني عبر توظيف الكوادر الإماراتية، والتعاون مع الموردين المحليين، بما يتماشى مع أهداف منصة «اصنع في الإمارات 2025»