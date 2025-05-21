اتفاقية لإنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0 في عجمان

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون مع مركز ثرا لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، بهدف إنشاء مركز «تمكين الصناعة 4.0» في مقر مركز ثرا في إمارة عجمان.

ويهدف المركز الجديد إلى أن يكون مركزاً وطنياً للتميز في دعم تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الابتكار والتطوير الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو اقتصاد متقدم ومستدام مدفوع بالمعرفة والتكنولوجيا.

وقع الاتفاقية فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، في وزارة الصناعـة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز ثرا لريادة الأعمال لمركز ثرا.