1.10 درهم سعر الطرح النهائي لمساكن دبي ريت



أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.



وبناء على ذلك تبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) مع عائد توزيعات أرباح إجمالي 7.7 % لعام 2025.وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، ما دفع مدير الصندوق إلى زيادة حجم الطرح من 12.5 % إلى 15.0 % من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، وبلغ إجمالي الطلب 56 مليار درهم (15 مليار دولار) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة عند سعر الطرح النهائي، ونتيجة لمستوى الطلب الاستثنائي تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي نجحت الشركة بجمع 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار)، من خلال الطرح العام الأولي.

الرؤية الاقتصادية



وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: «إن الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت يعد دليلاً واضحاً على متانة الرؤية الاستراتيجية لدبي القابضة، وقوة محفظتنا السكنية، التي تم تطويرها وإدارتها بعناية على مدى أكثر من عقدين، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لسكان دبي. وتجسد هذه الثقة من المستثمرين متانة الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ومسار النمو المستدام لإمارة دبي، كما تعكس عمق أسواق رأس المال ونضجها المتزايد، وجاذبيتها المتنامية على الصعيد العالمي».

وأضاف: «نحن على ثقة بقدرة مساكن دبي ريت على تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل، ومع تطلعنا إلى المستقبل نواصل تركيزنا على تطوير مفهوم الحياة الحضرية في دبي، والمساهمة في مسيرة تطورها المستمرة مركزاً عالمياً رائداً للعيش والاستثمار».



طلب قوي



من جانبه قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: «إن الطلب القوي من المستثمرين يعكس تنامياً واضحاً في الإقبال على الأصول المستقرة والمدرّة للدخل ضمن القطاع العقاري الناضج والنشط في دبي، وهو ما يشكل الركيزة الأساسية، التي انطلق منها تأسيس مساكن دبي ريت.



وبفضل محفظته المتنوعة التي تضم 35,700 وحدة سكنية تغطي شرائح متعددة، مدعومة بمعدلات إشغال شبه كاملة ومستويات احتفاظ عالية بالمستأجرين أثبت الصندوق باستمرار قدرته على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل. ويعزز هذا الأداء القوي مكانة مساكن دبي ريت مرجعاً أمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، مؤكداً دوره المحوري في صياغة مستقبل الحياة الحضرية في المدينة».



وشمل الطرح 1,950,000,000 وحدة (مليار 59 مليون وحدة)، تمثل 15.0 % من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م («مالك الوحدات البائع»)، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت وعند الإدراج، ستحتفظ دي اتش إيه إم للاستثمارات بحصة أغلبية نسبتها 85 % في الصندوق.



وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن شريحة الأفراد في الإمارات (الشريحة الأولى) بالوحدات المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 مايو 2025، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.



ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات، وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.



أرباح نصف سنوية



ويعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداء من سبتمبر 2025، وأعلن الصندوق أن مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح المتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026 هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80 % من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



وفيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها يهدف مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80 % من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، حيث تخضع جميع توزيعات الأرباح لموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت، وأي أحكام أخرى واردة في نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.