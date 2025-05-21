دبي الأولى عالمياً في عدد المشاركين في اجتماعات الجمعيات الدولية بمعرض آيمكس فرانكفورت

يشارك "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من الشركاء الرئيسيين في معرض IMEX فرانكفورت 2025، أحد أبرز المعارض التجارية العالمية المتخصصة في قطاع فعاليات الأعمال من 20 محتى 22 الجاري.

وتأتي المشاركة في ظل مواصلة دبي تحقيق إنجازات عالمية في هذا القطاع، إذ حصلت دبي خلال المعرض على جائزة المركز الأول عالميا في عدد المشاركين لكل اجتماع للجمعيات الدولية، كما حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الاجتماعات التي تنظمها الجمعيات الدولية في دبي، وذلك وفقاً لتصنيف "الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات" (ICCA).

أعداد متزايدة

ومن جهتها صنفت "سيفنت" (Cvent) دبي في المركز الأول ضمن قائمتها لأفضل 25 وجهة لاستضافة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويؤكد حصول دبي على هذه الجوائز قدرة المدينة على استضافة أعداد متزايدة من فعاليات الأعمال، وكذلك المساهمة في نمو أنشطة واجتماعات الجمعيات الدولية بما يسمح لها من الاستفادة من السوق، وكذلك الترحيب بأعداد إضافية من الأعضاء.

ضم وفد دبي المشارك في معرض آيمكس IMEX إلى جانب "فعاليات دبي للأعمال" نحو 30 جهة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، للترويج لدبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة فعاليات الأعمال. وتمثل الجهات المشاركة منشآت فندقية، ومعالم رئيسية، وشركات إدارة الوجهات، وشركات الطيران، ومزودي الخدمات، إلى جانب شركات وجهات مهمة مثل: طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي. ويجسد الحضور اللافت القدرات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة في تنظيم فعاليات عالمية مواكبة لمستجدات العصر، وترتكز على الابتكار وتبادل المعرفة والنمو المستدام.

وجهة مفضلة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تكتسب مشاركتنا في معرض آيمكس فرانكفورت أهمية خاصة كونه حدثا عالميا مهما نؤكد من خلاله مكانة دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال المميزة، فضلا عن الفرص التي يتيحها للتواصل وتعزيز العلاقات مع شركائنا والجهات المعنية الرائدة في هذا القطاع المهم".

وأوضح أنّ مواصلة تصدّر دبي للتصنيفات الدولية الصادرة عن كل من الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات وسيفنت، إلى جانب النمو المتزايد في عدد فعاليات الأعمال الكبرى التي تستضيفها الإمارة، هو ثمرة نهج التعاون والتنسيق مع شركائنا، والذي يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. كما تعتبر فعاليات الأعمال أحد العناصر الأساسية لاستراتيجيتنا السياحية، وتسهم بوتيرة متسارعة في دفع عجلة النمو في سائر القطاعات الرئيسية الأخرى، كما تؤدي دوراً محورياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أكثر مدن العالم ابتكاراً، وشمولاً، واستعداداً للمستقبل، وذلك وفق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة".

عقد الشراكات

وتأتي مشاركة دبي في معرض آيمكس IMEX لهذا العام انسجاماً مع شعار الدورة الحالية (الأثر 2.0: تفعيل المستقبل)، والذي يسلط الضوء على مسؤولية مجتمع فعاليات الأعمال العالمي في التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم والقطاع، فضلا عن دوره المحوري في إحداث تأثير إيجابي عبر تنظيم الفعاليات، وعقد الشراكات، وإطلاق المبادرات. وفي هذا الإطار، تواصل دبي استقطاب فعاليات أعمال تسهم في زيادة عدد زوار الإمارة، وكذلك تدعم منظومة الابتكار، وتعزز الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

437 فعالية

ويتجسد الزخم الذي تشهده دبي مع فوزها بعطاءات استضافة 437 فعالية أعمال خلال العام 2024، من مؤتمرات، واجتماعات، وسياحة الحوافز، بنمو نسبته 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أكثر من 210 آلاف مشارك إلى دبي خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز منظومة الأعمال والسياحة في الإمارة. ومن بين فعاليات الأعمال الكبرى التي نجحت دبي في الحصول على حق استضافتها: Amway ESAN 2025، والمؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM 2025)، والندوة العالمية لأبحاث النظم الصحية 2026، والمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027، ومؤتمر ISAPS Olympiad العالمي 2027، وفعالية Forever Living Products Global Rally 2026، والجمعية العلمية للجنة أبحاث الفضاء (COSPAR) 2028، والمؤتمر الدولي حول الرؤية الحاسوبية(ICCV 2029).

الزخم السياحي

وتواصل دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاع السياحة بالتوازي مع استراتيجيتها لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض فقد استقبلت دبي في العام 2024 نحو 18.72 مليون زائر دولي، وهو رقم قياسي يعكس نمواً 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. واستمر هذا الزخم الإيجابي في العام 2025، مع استقبال الإمارة لـ 5.31 ملايين زائر دولي من يناير حتى مارس، بزيادة 3 % مقارنة بالربع الأول من 2024. وقد كانت فعاليات الأعمال من العناصر الأساسية المساهمة في هذا النمو المستدام، لما لها من دور محوري في إحداث أثر اقتصادي واسع النطاق في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي العالمية.

خطة توسعية

وفي إطار مواكبة النمو المتسارع في الطلب على استضافة الفعاليات، يتم تنفيذ خطة توسعية كبرى لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرة الإمارة على استضافة فعاليات أكبر حجماً ونوعاً. ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع التنمية الحضرية الأوسع نطاقاً، التي تشمل أيضاً توسعة مطار آل مكتوم الدولي، ليشكل استثماراً استراتيجياً يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض الكبرى، ويوفر قيمة طويلة المدى تلبي مستويات الطلب المتزايدة ومعدلات الحضور.

وتأتي أهمية معرض آيمكس IMEX من كونه ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التواصل الدولي لـ"فعاليات دبي للأعمال"، فهو منصة مهمة للقاء ممثلي المؤسسات والجمعيات العالمية، وتعزيز التعاون معها.