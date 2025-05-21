«إس سي فينتشرز» ومركز «إنوفيشن هب» يطلقان استديوهات المشاريع الوطنية

أعلنت «إس سي فينتشرز» وهي ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لبنك «ستاندرد تشارترد»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق «استديوهات المشاريع الوطنية»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار ودعم تأسيس المشاريع في أنحاء المنطقة.

وتقدم «إس سي فينتشرز» نموذجها «بناء المشاريع كخدمة» لتزويد مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي بالأدوات والخبرات والأطر اللازمة لتشغيل وتوسيع نطاق مبادرة «استديوهات المشاريع الوطنية»، ومن خلال هذه الخدمة الاستراتيجية، تسعى «إس سي فينتشرز» بخبرتها العالمية في إنشاء المشاريع، إلى دعم وتنمية منظومة الابتكار الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

ويغطي نموذج «بناء المشاريع كخدمة» كامل مراحل تأسيس المشاريع، انطلاقاً من استكشاف الثغرات السوقية وتأكيد جدوى المفاهيم الأولية، مروراً بالنماذج التجريبية واستقطاب الكفاءات المؤسسية، ووصولاً إلى التوسع والنمو. ومن خلال هذا التعاون، تهدف كل من «إس سي فينتشرز» ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي إلى تمكين الكيانات الحكومية والشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تقنية مبتكرة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

إرث عريق

وقال جوتام جاين، العضو التنفيذي في شركة «إس سي فينتشرز»: «يتمتع مركز دبي المالي العالمي بإرث عريق يمتد لعشرين عاماً في دعم مسيرة الابتكار في الإمارات، هذا التعاون يعكس التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة».

وأضاف: يسرنا من خلال نموذجنا الفريد «بناء المشاريع كخدمة»، أن ندعم مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي في إطلاق استديوهات المشاريع الوطنية، ورفد المبتكرين المحليين بأطر عملنا وخبراتنا الواسعة.

وتستهدف مبادرة استديوهات المشاريع الوطنية شريحة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأفراد والشركات وكيانات القطاع العام، مع توفير مرونة في الوصول إلى العملاء سواءً عبر توصيات من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي أو من خلال جهود تواصل مشتركة. كما توفر هذه الشراكة فرصاً لإقامة فعاليات مشتركة، وإجراء بحوث تعاونية، وتنفيذ برامج لتنمية الكفاءات، بما يُسهم في دعم مسيرة الابتكار في المنطقة.

حلول مؤثرة

وقال، محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «تعزز الشراكة التزام مركز إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي بدعم ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات، ومن خلال إطلاق استوديوهات المشاريع الوطنية مع النموذج المجرب لخدمات بناء المشاريع المقدمة من إس سي فينتشرز، نحن نمد المبتكرين المحليين بالأدوات والخبرات اللازمة لإنشاء حلول تكنولوجية مؤثرة».