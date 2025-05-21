انطلاق الأعمال في «أفيون ريزيدنس» في دبي الجنوب

أعلنت «سكاي فيو ديفيلوبمنت»، الذراع التطويرية الجديدة التابعة لمجموعة سكاي فيو، عن بدء أعمال البناء في «أفيون ريزيدنس»، أول مشروع سكني فاخر تطلقه المجموعة. بعد أكثر من 19 عاماً من الخبرة في سوق العقارات الديناميكي في دبي، تمثّل هذه الخطوة دخول المجموعة إلى عالم التطوير العقاري، من خلال إطلاق طموح، مع خطط لإطلاق مشروعين إضافيين في عام 2025، ليصبح العدد الإجمالي ثلاثة مشاريع جديدة خلال العام المقبل.

وتسعى «أفيون ريزيدنس» لإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية، من خلال مزيج راقٍ من الأناقة والعملية وابتكار أسلوب الحياة. يتميّز المشروع الراقي بوحدات سكنية مصممة بعناية، مدعومة بمجموعة من المرافق العصرية، بما في ذلك مسبح على السطح بطابع الشاطئ، وشقق فسيحة، وغرفة متعددة الاستخدامات، يمكن تخصيصها كمنطقة لعب للأطفال، أو مكتب منزلي، أو استوديو يوغا. تعكس هذه التفاصيل المدروسة، تفضيلات العائلات والمهنيين العصريين.

من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 24 شهراً من بدء البناء، ويجري تطويره بالتعاون مع شركة «إليمنتس 4»، وهي شركة مقاولات وتجهيزات داخلية ذات خبرة تتجاوز 18 عاماً، ومحفظة مشاريع إقليمية عالية الجودة. تضمن هذه الشراكة تنفيذ «أفيون ريزيدنس» وفقاً لأعلى معايير التصميم والبناء، مع الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد، وجودة الحرفية.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بقلب دبي الجنوب، ويوفّر اتصالاً استثنائياً مع مراكز البنية التحتية الكبرى، مثل مطار آل مكتوم الدولي، ومنطقة إكسبو سيتي الحيوية. هذا الموقع المميز، يعزز من جاذبية المشروع، سواء للمستثمرين أو للمستخدمين النهائيين الباحثين عن استثمار ذكي أو منزل عصري ضمن مجتمع مستقبلي.

وقال آكاش كانجواني المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي فيو: «بنينا سمعتنا كشركة على الثقة والشفافية وتقديم القيمة. ومن خلال هذا المشروع، لا نقوم فقط ببناء مبنى، بل نخلق تجربة حياة تعبّر عن مستقبل المعيشة في دبي. دخولنا إلى مجال التطوير، هو تطور طبيعي، ونحن فخورون بتحقيق رؤيتنا في موقع واعد مثل دبي الجنوب».

ومع استمرار تطور دبي الجنوب نحو مدينة ذكية ومستدامة، يبرز «أفيون ريزيدنس» من سكاي فيو ديفيلوبمنت، كإضافة متميزة، إلى العروض السكنية في المنطقة، حيث يجمع بين الراحة والعملية، وروح المجتمع، في عنوان واحد ملهم.