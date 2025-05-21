685 مليون درهم أرباح "الاتحاد للطيران" الفصلية بزيادة 30 %

حقّقت الاتحاد للطيران أداءً ماليًا قياسيًا وأعلى مستويات رضا الضيوف في الربع الأول من عام 2025، مما يعزز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول.

وبلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار )، بزيادة 30 % على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب، حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة 15 % مقارنة بالربع الأول من 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن.

وتستمر الاتحاد في الريادة الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة 16 % على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ12 شهرًا الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نموًا في المنطقة.

معدلات الرضا

وبلغت معدلات رضا الضيوف في الربع الأول أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسنًا بنحو 20 % مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التحسن التقدم الكبير في العديد من نقاط الاتصال الرئيسية، مثل إجراءات التسجيل، الصعود إلى الطائرة، الخدمة على متن الطائرة، الطعام والمشروبات، خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. كما شهد الربع الاول أيضًا إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام.

واستمر الأسطول في التوسع لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى.

واستلمت الاتحاد طائرة A350-1000 جديدة في أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق. تتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالية السرعة وأنظمة الترفيه المحدثة على متن الطائرة.

شبكة الرحلات

وواصلت الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة ابتداءً من أغسطس. حيث كشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في أبريل، لتصبح أول شركة في المنطقة تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، والذي يوفر تجربة سفر مميزة و مريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى.

قوة الاعمال

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا".

وأضاف: "نحن ننفذ استراتيجية واضحة: النمو المستدام، التشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجًا رائدًا في السوق، نحن نرفع المعايير في كل جزء من جوانب الرحلة.

وتابع أنطونوالدو نيفيس : "تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على خلق القيمة لضيوفنا وشركائنا."

وحققت إيرادات الركاب نموًا 16 % إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار أمريكي)، بفضل زيادة السعة، التوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات.

زيادة الركاب

كما شهد نمو الركاب تحسنًا ملحوظًا بزيادة 14 % على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين 87 % بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. كما يشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران. وشهد أسطول التشغيل مزيدًا من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية.

وشغلت الاتحاد 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات 8 % على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4 % .