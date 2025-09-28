530 مصمماً إماراتياً في منصة «صاغة الإمارات» بنمو %35

تواصل منصة «صاغة الإمارات» تألقها، ضمن فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة حتى اليوم، حيث سجلت حضوراً لافتاً لنخبة من المصممين والمصممات الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، الذين يعرضون أحدث ابتكاراتهم في عالم الذهب والمجوهرات.

وشهدت المنصة هذا العام ارتفاعاً في عدد المصممين الإماراتيين المنتسبين، والذي بلغ 530 مصمماً ومصممة، بزيادة وصلت إلى نحو 35 % مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على منصة «صاغة الإمارات»، والدور المتزايد الذي تؤديه في دعم وتمكين المواهب الإماراتية الشابة، من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مشاركة منصة «صاغة الإمارات» في المعرض تأتي في إطار التزام غرفة الشارقة بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإبراز المواهب الإماراتية في القطاعات الاقتصادية الإبداعية.