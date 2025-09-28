ملتقى في الشارقة يناقش تعزيز كفاءة الأنظمة المالية والتحول الرقمي

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الخامس، الذي يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الأنظمة المالية الحكومية وتطوير الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يرسخ مكانة الشارقة نموذجاً متقدماً في الإدارة المالية الرشيدة والتحول الرقمي.

شهد الملتقى حضور أكثر من 250 مشاركاً من الجهات الحكومية بالشارقة، وعدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن المالي والرقمي، حيث استعرض أبرز المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير منظومة الإيرادات، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية في الشارقة، واستعراض أبرز المبادرات والابتكارات التي تواكب تطلعات حكومة الشارقة في مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن تنظيم الملتقى المالي الخامس يجسد التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الأنظمة المالية وتطوير آليات العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن هذا الحضور الواسع يعكس حرص مختلف المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة على المساهمة في صياغة رؤية مالية متكاملة تدعم استدامة الموارد وتعزز الحوكمة والشفافية.

وأوضحت أن هذا التجمع يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بما يسهم الارتقاء بالمنظومة المالية الحكومية نحو مستويات أكثر تطوراً وفاعلية. وأضافت: إن الملتقى المالي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المؤسسي بين الدوائر والهيئات الحكومية، واستعراض أبرز المبادرات والابتكارات التي تواكب تطلعات حكومة الشارقة في مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وأكدت أن ما يطرحه الملتقى من مبادرات ومشروعات نوعية يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، وترسيخ أسس الكفاءة والاستدامة، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً رائداً في الإدارة المالية الحديثة ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل مالي أكثر مرونة وابتكاراً.