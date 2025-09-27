الإمارات تواصل إبهار العالم بمشاريع سياحية وترفيهية عملاقة

يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات تعزيز قدرته على جذب السياح والزوار من مختلف دول العالم، عبر الإضافات النوعية التي يشهدها سنويا على مستوى المرافق السياحية الفاخرة، والوجهات الترفيهية الاستثنائية.

وشهد العام الجاري، إطلاق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية العملاقة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع السياحي على المستوى العالمي، وزيادة حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويعد الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، الحدث الأبرز في دولة الإمارات خلال عام 2025 على مستوى قطاع السياحة والترفيه.

واختارت شركة "ديزني"، بعد مرور نحو 10 سنوات على افتتاح آخر وجهة لديها بالعالم، أبوظبي لتكون المدينة السابعة لاحتضان عالم ومنتجع ديزني.

وبجوار هذا الصرح، تستعد أبوظبي لإنجاز مشاريع سياحية جديدة خلال العام الجاري، إذ سيتم استكمال بناء المنطقة الثقافية في السعديات التي ستضم متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف الفنون الرقمية "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، ومتحف جوجنهايم أبوظبي.

وتشهد أبوظبي هذا العام افتتاح أول محمية فراشات تفاعلية تابعة لـ"حديقة الفراشات في أبوظبي" والتي ستضم أكثر من 10000 فراشة، وستتألق بمناظر طبيعية استوائية خصبة داخل قباب بيئية يتم التحكم في مناخها لتحاكي الأنظمة البيئية المتنوعة من شتى أنحاء العالم.

بدورها أعلنت إمارة دبي، عن إطلاق مشروع "ثيرم دبي" الذي يضم منتجعاً صحياً وحديقةً تفاعلية، ويُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار درهم، مع توقع اكتماله بحلول عام 2028.

ويجمع المشروع عناصر الراحة والاسترخاء والترفيه والمرح العائلي والخدمات الصحية، والبيئة الطبيعية، إذ سيمتد على مساحة 500 ألف قدم مربع ويصل ارتفاعه إلى 100 متر، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً.

ويتميز المشروع بمناطق للعلاج الطبيعي وأحواض حرارية متنوعة، وطوابق مخصصة للرفاهية، ومطعم حاصل على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى ثلاث شلالات بارتفاع 18 متراً.

وتواصل إمارة دبي العمل على مجموعة بارزة من المشاريع السياحية والترفيهية منها مسار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية؛ الأول والأطول من نوعه في قلب الإمارة والذي سيضم "مشرف هب" إحدى المبادرات الترفيهية التي تجمع باقة من الخدمات الترفيهية المتكاملة، إلى جانب مضمار حتا للدراجات الجبلية بطول 86 كم، وبسعة 21 مسارا للدراجات، و17 مسارا للمشي.

وفي إمارة الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن مشروع "مركز كلباء للفن الصخري"، الذي يعد من أكبر وأغنى مواقع النقوش الصخرية في دولة الإمارات ويمثل نافذة على تاريخ المنطقة من خلال ما يضمه من نقوش وآثار.

وتواصل "شروق" العمل على مشروع "شاطئ كلباء"، الذي يمتد على مساحة 700 متر، ويضم 11 وحدة تجارية تشمل مطاعم ومقاهي وأكشاكا ومصلى ومنطقة ألعاب داخلية.

وكشفت "شروق" عن آخر تطورات مشروع "رحّال"، المقرر إنجازه في الربع الأخير من العام الجاري، حيث أُضِيفَت مسارات للمشي الجبلي بطول 7.44 كم، منها مسار معتدل بطول 5 كم يناسب المبتدئين والمحترفين، وآخر أكثر انحداراً بطول 2.44 كم، يصل إلى إحدى قمم كلباء لعشاق المغامرة.

وفي إمارة أم القيوين أعلن عن إطلاق مشروع "داون تاون أم القيوين" المتكامل على ساحل الإمارة، والذي تبلغ مساحته 25 مليون قدم مربع، ويتضمن ساحلا متصلا على امتداد 11 كيلومتراً، من ضمنها 7 كيلومترات من الشواطئ الطبيعية والمتنزهات.

وشهدت أم القيوين افتتاح مشروع "لكس غلامب" أحد أحدث وأبرز المشاريع السياحية البيئية، الواقع في قلب محمية أم القيوين للقرم، الذي سيوفر تجربة إقامة فريدة تمزج بين الهدوء والفخامة، مدعومة بمرافق ترفيهية وخدمية تلبي تطلعات الزوّار.

كما أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع واجهة الخور المائية، والذي يعد من أبرز المشاريع التطويرية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في الإمارة، إذ يجمع بين عناصر الترفيه، والتسوق، والرياضة، والثقافة.

أما إمارة رأس الخيمة فقد شهدت الإعلان عن إنشاء مجموعة جديدة من الفنادق الفاخرة، وتشمل إن إتش كوليكشن رأس الخيمة جزيرة المرجان والذي يضم 156 غرفة، وفيرمونت جزيرة المرجان "250 غرفة"، وتاج ويلينجتون ميوز المرجان "336 شقة فندقية" ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في ميناء العرب "150 غرفة".

كما شهدت الإمارة افتتاح فندق روف جزيرة المرجان، وهو منتجع شاطئي عصري يعكس أناقة علامة روف التجارية المحلية وتميزها في تهيئة منشآتها لتلائم متحدي الإعاقة ويعزز جاذبية الوجهة.

ويعد مشروع منتجع "وين جزيرة المرجان" أحد أبرز المشاريع السياحية والترفيهية المنتظرة في رأس الخيمة، والذي سيضم عند افتتاحه أكثر من 1500 غرفة وجناح، ومساحة واسعة خاصة بالسباحة بجوار الشاطئ تضم العديد من حمامات السباحة المختلفة، وميزات مائية، وأكواخ كابانا خاصة، ومناظر طبيعية استوائية تصل مساحتها إلى 3.6 هكتار.

وفي الفجيرة، أعلنت مجموعة فنادق ماينور توقيع اتفاقية إطلاق منتجع "أفاني+ الفجيرة" المقرّر افتتاحه عام 2028.

ويطلّ المنتجع الشاطئي على الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة على مياه خليج عُمان، ويشمل 232 غرفة بتصميم عصري، إلى جانب 16 فيلّا واسعة تضم ما بين ثلاث وخمس غرف نوم.