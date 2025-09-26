ديار تكشف عن المرحلة الأخيرة من مجمع بارك فايف في «دبي للإنتاج»



بعد الإطلاق الناجح لمشروع بارك فايف، الذي يتضمن المباني الأولية إلم (Elm) وإمبر (Ember) ونيم (Neem)، كشفت شركة ديار للتطوير عن المرحلة الأخيرة من خلال الإعلان عن كل من آيفي (Ivy) وألدر (Alder)، كمشروعين ضمن هذا المجمع النابض بالحياة في مدينة دبي للإنتاج ويتضمن المشروعان ما مجموعه 277 وحدةً سكنية بتصاميم عصرية متميزة. كما تجسد المرحلة الأخيرة مبادئ خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تعزيز الحياة المجتمعية والاستدامة.

رؤية شاملة

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير عن حماسه لإطلاق هذه المرحلة قائلاً: «يُعد هذا المشروع خطوة رئيسية ضمن رؤيتنا الشاملة لتطوير بارك فايف ليكون نموذجاً رائداً للحياة المجتمعية، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 وبالاستفادة من عمليات الإطلاق الناجحة لمباني إلم وإمبر ونيم، تضفي هذه المرحلة الأخيرة لمسةً استراتيجيةً تتماشى مع الطلب المتنامي على الخيارات السكنية المتنوعة وسط بيئة حضرية سريعة التطور. ومن خلال دمج التصميم المدروس مع الممارسات المستدامة، نلتزم بابتكار بيئة تدعم ازدهار السكان وتشجعهم على التواصل والاستمتاع بجودة حياة عالية.»

ووفقاً للمخطط الرئيسي، من المقرر أن يوفر المجمع بأكمله إطلالات خلابة ومرافق راقية مصممة لتلبية أسلوب الحياة العصري على أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2027.

كما صرح حمدان الكيتوب، نائب رئيس أول المبيعات و التسويق في ديار: «لا نهدف فقط إلى تقديم وحدات سكنية إضافية، بل نسعى جاهدين إلى خلق مجمعات معيشية تلامس حياة الناس وتعكس تطلعاتهم. وتجسد المرحلة النهائية من المشروع التزامنا العميق بالجودة العالية والتنمية المستدامة. نحن متحمسون لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع في السوق العقاري، ونتطلع إلى تقديم أفضل الحلول العقارية التي تلبي توقعات عملائنا».