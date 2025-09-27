«ضمان للاستثمار» توسّع نطاق الوصول للمؤسسات والأفراد في الطروحات الأولية

يبدأ صندوق ضمان الإمارات للطروحات العامة الأوّلية مرحلته الجديدة من النمو والتوسّع، وهو الصندوق الوحيد في الدولة الذي أُنشئ حصرياً لاستهداف الطروحات الأوّلية والاكتتابات العامة الحديثة للإدراج في الأسواق المالية المنظمة داخل الإمارات وعلى المستوى العالمي.

فبعد إطلاقه عام 2022 من قبل شركة ضمان للاستثمار، واقتصاره حينها على المؤسّسات والمستثمرين المؤهلين فقط، أُعيدت هيكلته مؤخراً ليُرحّب بالمستثمرين الأفراد مع خفض الحد الأدنى للاشتراك إلى ألف درهم فقط (أو ما يعادلها من عملات أخرى). وتشكل الخطوة نقلة نوعية تفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من ديناميكية سوق الطروحات الأوّلية في الإمارات.

والمشاركة في رحلة النمو الاقتصادي اللافتة للدولة، مع إمكانية التعرّض الانتقائي أيضاً لأسواق الطروحات الأوّلية في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الطروحات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، تمثل هذه المبادرة فرصة مميزة للاستفادة من خبرة ضمان للاستثمار العميقة في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.

ومنذ تأسيسها، تميزت شركة ضمان للاستثمار بريادتها في الابتكار داخل المشهد المالي الإماراتي. فبُنيت برؤية تجمع بين الانضباط المؤسسي والمرونة الريادية، وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة تسلك مسارات جديدة لصالح المستثمرين الإقليميين.

وقال شهاب قرقاش، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «ضمان للاستثمار»: «بكل فخر أقدّم أسواقنا الإقليمية في الإمارات للمستثمرين الأفراد. لقد أطلقنا «ضمان» قبل 27 عاماً استناداً إلى إيماننا العميق بأسواق الأسهم المحلية، ويأتي توسيع نطاقها ليشمل المستثمرين الأفراد امتداداً لرسالتنا طويلة المدى».

وقال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار: «يُعد صندوق ضمان الإمارات للطروحات العامة الأوّلية منتجاً فريداً في سوق الاكتتابات الأوّلية شديدة التنافسية. فهو لا يمنح المستثمرين سهولة الوصول إلى الطروحات العامة الأوّلية فحسب، بل يوفّر أيضاً ميزة إضافية تتمثل في تنويع المحافظ الاستثمارية من خلال التعرض لسلة مدارة بعناية من الفرص الاستثمارية ذات الإمكانيات العالية للعائد».