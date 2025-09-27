«سوق أبوظبي» يطلق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك 29 الجاري

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انطلاق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2025 والتي سوف تقام في نيويورك بالولايات المتحدة من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع «مورغان ستانلي».

ويسلط الحدث، الذي يستمر يومين، الضوء على دور سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات المدرجة فيه في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً رائداً، من خلال سوق يتميز بالابتكار والحيوية والشفافية.

يترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية كل من غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة؛ وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ويرافقهما عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين من 15 شركة مدرجة في السوق، حيث سيستعرضون أمام المستثمرين العالميين مدى عمق وتنوع أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية واحداً من أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم، ومن أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، كما يصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالياً عالمياً.

وبنهاية أغسطس 2025 بلغت القيمة السوقية للسوق نحو 850 مليار دولار أمريكي، ما يبرز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً نشطاً، يلتزم بتحقيق النمو المستدام والازدهار وتحقيق المنفعة لكل الأطراف المعنية.

وبإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، تمثل الشركات الخمس عشرة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمشاركة في الحملة الترويجية مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في تشكيل ملامح سوق أبوظبي المالي الديناميكي.

وتشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، والطاقة والمرافق، والعقارات والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، ما يعكس قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي.

وعلى مدى يومي الحملة الترويجية ستستعرض فرق الإدارة في الشركات المشاركة أبرز نتائج الأداء الأخيرة، وتتناول القضايا الرئيسة المؤثرة في أسواق المال مثل الاتجاهات العالمية في مجال الطاقة وعمليات الاندماج والاستحواذ.

كما سيتضمن برنامج الحملة عقد اجتماعات فردية وجماعية بين الشركات المدرجة في السوق وكبار مديري الأصول وصناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين.

وتمثل هذه الحملة الترويجية خطوة إضافية في مسيرة التكامل العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعزز التزامه بالابتكار والتواصل مع جهات المصدرة وتحقيق النمو المستدام.

يضم السوق مجموعة واسعة من الأدوات المالية التي تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات وأدوات الدين، علماً بأن السوق يعتبر أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة مع 17 صندوقاً مدرجاً حالياً.