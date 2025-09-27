الإمارات تستشرف فرص التعاون الاقتصادي والسياحي مع كندا

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس «إنفستوبيا»، اجتماعاً ثنائياً مع كل من جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في مقاطعة ألبرتا الكندية، وأندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة بالمقاطعة، لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر والضيافة والطيران والنقل الجوي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا - ألبرتا»، التي شهدت مشاركة واسعة لقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال في البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الدعم والاهتمام الكبير لقيادتي البلدين الصديقين، بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك.

مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتنمية الشراكة الاقتصادية، لا سيما في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل وتوسيع آفاق الاستثمارات الثنائية.

وأطلع معاليه الجانب الكندي على تطورات بيئة الأعمال والاقتصاد في الدولة، التي شهدت إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.

وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى جهود الإمارات في تطوير المعالم السياحية والوجهات المميزة، وتقديم تجارب سياحية استثنائية للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تحديث البنية التحتية السياحية، وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية.

وقال أندرو بوتشينكو، وزير السياحة والرياضة في مقاطعة ألبرتا: «شكّلت مشاركتي في إنفستوبيا والتواصل مع شريكنا المميز فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار، وسلطنا من خلال هذا الحدث الضوء على جهود ألبرتا في تطوير منتجعات متاحة على مدار العام تعزز السياحة الخارجية والأنشطة الشتوية، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى الترويج لتجارب جديدة في الفخامة والثقافة في مختلف أنحاء المقاطعة».

التنمية الاقتصادية

وقال جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في المقاطعة: «يشرفني أن أرحب بمعالي عبدالله بن طوق المري في زيارته إلى ألبرتا، وأن أستعرض أمامه الفرص التي تتيحها مقاطعتنا، والمزايا التنافسية التي تتميز بها وتعزز جاذبيتها وجهة رائدة لمزاولة الأعمال، لاسيما وفرة الموارد الطبيعية وكفاءة القوى العاملة، والتركيز على التنمية الاقتصادية».

ترويج للوجهات

وناقش معالي عبدالله بن طوق مع وزير السياحة والرياضة في المقاطعة، تعزيز العمل المشترك من أجل تبادل الخبرات في مختلف المجالات السياحية، والترويج للوجهات والمعالم المميزة لدى الجانبين، وزيادة التبادل السياحي ورحلات الطيران خلال الفترة المقبلة.

لا سيما أن المقاطعة تتميز بمنتزهات جبال الروكي، وبحيرات فيروزية ساحرة ومناظر طبيعية جبلية مهيبة، كما تشتهر ألبرتا أيضاً بمواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يشهد التعاون السياحي بين الإمارات وكندا زيادة مستمرة، حيث ارتفع عدد السياح الكنديين القادمين إلى دولة الإمارات عام 2024 إلى297.176 سائحاً مقارنة بـ264,408 في عام 2023، مسجلاً نسبة نمو تقارب 12.4%، كما وصل عدد رحلات الطيران بين الدولتين إلى 21 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية.

كما بحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة بالمقاطعة، فرص دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي، وتشجيعهما على التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من المزايا والفرص الفريدة التي توفرها الإمارات وكندا.