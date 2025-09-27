«الإمارات للفرانشايز» تؤكد دور الامتياز التجاري في نمو قطاع الأغذية

شاركت رابطة الإمارات للفرانشايز التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في منتدى مستقبل الغذاء بنسخته السابعة، كشريك «تمكين الامتياز». وشهد المنتدى الذي انعقد 23 و24 سبتمبر في دبي، برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وتنظيم مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين وصناع القرار.

حيث ناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة، إلى جانب استكشاف دور الامتياز التجاري في دعم الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات.

وعقدت الرابطة لقاءات مع عدد من الشركات المحلية والإقليمية المشاركة قدمت خلالها شرحاً حول أهدافها ورسالتها.

وقالت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز: «إن قطاع الأغذية والمشروبات يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

مشيرة إلى أن نظام الامتياز التجاري يتجاوز مجرد تكرار نماذج الأعمال، ليكون أداة فاعلة لتسريع الابتكار، وترسيخ التميز التشغيلي، وضمان تقديم تجربة عالية الجودة ومتسقة للمستهلكين محلياً وعالمياً».

وأضافت: «نفخر في رابطة الإمارات للفرانشايز بأن الإمارات أصبحت تقود مستقبل قطاع الفرانشايز العالمي برؤية فريدة، لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للامتياز التجاري، عبر تمكين العلامات الوطنية من التوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة».