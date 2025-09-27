صندوق خليفة للمشاريع يدعم مشاركة شركات وطنية بمعرض بالصين

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن دعمه شركات إماراتية عاملة في التجارة الإلكترونية والتقنية في فعاليات النسخة الرابعة «معرض التجارة الرقمية العالمي» (GDTE)، الذي يقام حتى 29 الجاري في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية ويُعد المعرض منصة عالمية رائدة تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وتمثل الشركات المدعومة من صندوق خليفة، قطاعات واعدة ومتنوعة تشمل المنتجات الإلكترونية والتقنية الحديثة وتجارة التجزئة والحلول الزراعية الذكية، ما يعكس تنوع وحيوية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تجسد مشاركتنا بالمعرض العالمي للتجارة الرقمية التزامنا بتمكين جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، وفتح آفاق أوسع أمامهم في الأسواق العالمية. ويأتي دعمنا لهذه الشركات الناشئة والمبتكرة، انسجاماً مع استراتيجيات أبوظبي ودولة الإمارات التي تضع الابتكار والاقتصاد المعرفي في صدارة أولوياتها.