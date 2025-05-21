«تراديشن» للوساطة المالية تفتتح مكتباً في أبوظبي العالمي



أعلنت «تراديشن» العالمية للوساطة المالية أمس حصولها على تصريح الخدمات المالية من سلطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، لتفتتح مكتباً في المركز المالي العالمي لإمارة أبوظبي.



وأكدت الشركة أنها، وبفضل الموقع المتميز لأبوظبي العالمي، ستستفيد من الإطار التنظيمي العالمي الطراز الذي يجمع بين قوة الحوكمة والواقعية التجارية، والمزايا التي يوفرها وجود الشركة في منطقة حرة مالية عالمية.



وقال مايك، اندرسن، الرئيس التنفيذي لشركة تراديشن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يعتبر افتتاح مكتب في أبوظبي خطوة مهمة وتطوراً طبيعياً لاستراتيجيتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.